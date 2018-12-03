Більше не в Дубаї: чим вражатиме хмарочос з новим найбільшим у світі атріумом

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Leeza SOHO стане хмарочосом з найбільшим у світі атріумом
Leeza SOHO стане хмарочосом з найбільшим у світі атріумом / zaha-hadid.com

Вже у 2019 році архітектурна студія Zaha Hadid Architects має завершити роботу над вежею Leeza SOHO у Пекіні.

Хмарочос висотою 207 метрів у столиці Китаю вражає неймовірними конструкторськими рішеннями.

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Будівля стане одним із основних бізнес-центрів у діловому центрі Пекіна Lize Financial Business District.

Пекін хмарочос атріум
У 2019-му у Пекіні відкриється хмарочос з найвищим у світі атріумом

Ця вежа буде останньою з чотирьох проектів, над якими Zaha Hadid Architects працювали у співпраці з компанією SOHO China. В планах архітекторів було відкриття споруди ще до кінця 2018 року, проте згодом цю дату перенесли на 2019-й.

Основною родзинкою велетня стане найвищий у світі атріум – висота відкритого внутрішнього простору у хмарочосі становитиме 190 метрів.

хмарочос Пекін вежа атріум
Найвищий у світі атріум матиме висоту 190 метрів

Така конструкція дозволить впустити у будівлю максимум денного світла і вона буде зведена зі спеціального скла, здатного до затемнення.

хмарочос Пекін атріум
Атріум буде сконструйований зі скла, здатного до затемнення

Біля підніжжя вежа розділяється на дві секції офісних і житлових приміщень площею 170 тисяч квадратних метрів.

Конструкція будівлі нагадує спіраль – в міру набору висоти, вона, нібито повертається навколо своєї осі на 45 градусів.

Пекін атріум хмарочос Zaha Hadid Architects
Проект будівлі Zaha Hadid Architects у Пекіні

Пекін архітектура хмарочос Заха Хадід
Як виглядатиме хмарочос Leeza SOHO

Дивіться відео про хмарочос Leeza SOHO у Пекіні:

До слова, на сьогодні найвищим у світі вважається 180-метровий атріум в розкішному готелі Burj Al Arab Jumeirah в Дубаї.

via GIPHY

 

Теги: LifeStyle Подорожі Новини нерухомості Новини нерухомості світу Китай Архітектура і дизайн
Джерело: Lifestyle
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