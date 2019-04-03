Більше не за кермом: королева Єлизавета ІІ ухвалила несподіване рішення

Її Величність Єлизавета ІІ полюбляє сідати за кермо автомобіля або ж їздити верхи на коні. Однак днями вона прийняла несподіване рішення, згідно з яким відмовляється самостійно виїжджати за межі Кенсінгтонського палацу.

Як повідомляє The Sunday Times, відповідну ухвалу Її Величність підписала за порадою королівської служби безпеки. Згідно із документом, 92-річна Єлизавета ІІ не буде сідати за кермо улюбленого авто, натомість користуватиметься послугами приватного водія.

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За словами інсайдерів, відповідне рішення королева прийняла неохоче. Тому монарх залишила собі право водити машину на території палацу. Окрім цього, джерела західних ЗМІ повідомляють, що представники королівської родини переконували Її Величність підписати документ. Зрештою ухвалу таки прийняли.

У Великобританії немає верхньої вікової межі для права керування машиною, але після 70 років водійське посвідчення необхідно оновлювати тричі на рік. Правило не діє для королеви Єлизавети ІІ, адже вона сідає за кермо без будь-яких прав на водіння.



Королева Єлизавета ІІ матиме персонального водія / Fotruna

Ймовірно, такі міри безпеки прийняли після того, як чоловік королеви принц Філіп потрапив у моторошну ДТП у графстві Норфолк. Інцидент стався у січні 2019 року. Тоді позашляховик герцога Единбурзького зіткнувся з іншим автомобілем. Під час ДТП машина принца перекинулась, а він отримав травму ноги.

Правоохоронці встановили, що саме 97-річний чоловік Єлизавети ІІ був винуватцем аварії. Від госпіталізації він відмовився, а вже за місяць знов сів за кермо свого автомобіля.