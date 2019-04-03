Більше не за кермом: королева Єлизавета ІІ ухвалила несподіване рішення

116 Читать новость на русском
Королева Єлизавета ІІ за кермом
Королева Єлизавета ІІ за кермом / www.popsugar.com

Її Величність Єлизавета ІІ полюбляє сідати за кермо автомобіля або ж їздити верхи на коні. Однак днями вона прийняла несподіване рішення, згідно з яким відмовляється самостійно виїжджати за межі Кенсінгтонського палацу.

Як повідомляє The Sunday Times, відповідну ухвалу Її Величність підписала за порадою королівської служби безпеки. Згідно із документом, 92-річна Єлизавета ІІ не буде сідати за кермо улюбленого авто, натомість користуватиметься послугами приватного водія.

Читайте також: Весняний образ: королева Єлизавета ІІ приголомшила яскравим вбранням

За словами інсайдерів, відповідне рішення королева прийняла неохоче. Тому монарх залишила собі право водити машину на території палацу. Окрім цього, джерела західних ЗМІ повідомляють, що представники королівської родини переконували Її Величність підписати документ. Зрештою ухвалу таки прийняли.

У Великобританії немає верхньої вікової межі для права керування машиною, але після 70 років водійське посвідчення необхідно оновлювати тричі на рік. Правило не діє для королеви Єлизавети ІІ, адже вона сідає за кермо без будь-яких прав на водіння.

Королева Єлизавета ІІ матиме персонального водія
Королева Єлизавета ІІ матиме персонального водія / Fotruna

Ймовірно, такі міри безпеки прийняли після того, як чоловік королеви принц Філіп потрапив у моторошну ДТП у графстві Норфолк. Інцидент стався у січні 2019 року. Тоді позашляховик герцога Единбурзького зіткнувся з іншим автомобілем. Під час ДТП машина принца перекинулась, а він отримав травму ноги.

Правоохоронці встановили, що саме 97-річний чоловік Єлизавети ІІ був винуватцем аварії. Від госпіталізації він відмовився, а вже за місяць знов сів за кермо свого автомобіля. 

blog_ava
Свіжі прогнози букмекерів на Євробачення-2019: перемогу пророкують Нідерландам
сьогодні
10704
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II Транспорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
сьогодні 11:16 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 1244
День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
1 квітня 15:03 День сміху: топ-6 розіграшів голлівудських зірок
2783
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1 квітня 14:17 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
334
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
1 квітня 10:01 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 6755
Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
31 березня 19:11 Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
6692
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук