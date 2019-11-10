Більше не займаюся сексом в ліжку, – Міла Йовович вразила деталями свого інтимного життя

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Міла Йовович зробила пікантне зізнання
Міла Йовович зробила пікантне зізнання / Instagram / @millajovovich

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович та її чоловік Пол Андерсон готуються втретє стати батьками. Відтак знаменитість погодилась на відверте інтерв'ю, в якому розповіла про інтимне життя.

Як повідомляє US Weekly, 43-річна Міла Йовович взяла участь у зйомках подкасту інтернет-зірки Вайолет Бенсон. У спілкуванні з нею акторка розповіла, як спільно з Полом Андерсоном виховує двох дочок: 12-річну Евер і 4-річну Дешіел. За словами голлівудської знаменитості, дівчатка полюбляють спати з нею в одній кімнаті. Міла Йовович переконує, що це нормально для її сім'ї, адже через велику зайнятість вони не мають можливості проводити багато часу з нащадками. 

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99 відсотків людей на планеті робить так само. Коли ви покидаєте країни Заходу, відправляєтеся, наприклад, в Таїланд чи Африку, помічаєте, що це нормально. У деяких селах діти сплять зі своїми батьками, бабусями і дідусями в одній кімнаті... Коли ми з Полом працюємо, не бачимо дітей до кінця дня, тому нашій родині так важливо побути разом хоча б вночі,
– розповіла Міла Йовович. 

Та відмовлятись від інтимного життя акторка і її чоловік не мають наміру. Для цього Міла Йовович та Пол Андерсон винаймають спеціальний номер у готелі або ж усамітнюються в іншій кімнаті свого маєтку. 

"Ми більше не займаємося сексом в ліжку. Що ж робимо в такій ситуації? Раз в тиждень влаштовуємо собі побачення в готелях, куди вирушаємо без дітей. Дуже важливо побути удвох і наодинці... Крім того, у нас вдома є велика гардеробна. Вона простора і звуконепроникна. Коли діти лягають спати, я можу запалити в гардеробній свічки, розкласти подушки. Це приголомшливо. Печера любові. Так я завагітніла другою дитиною", – відверто зізналась Міла Йовович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Що відомо про особисте життя Міли Йовович? 

У серпні 2009 року акторка Міла Йовович вийшла заміж за режисера Пола Андерсона. До розкішного весілля пара зустрічалась упродовж 7 років, відтак прихильники з нетерпінням чекали, коли ж закохані наважаться створити сім'ю. 

На початку серпня 2019 року акторка заявила, що очікує на появу третьої дитини. За словами зірки, в неї народиться дівчинка. Відомо, що Міла Йовович та Пол Андерсон вже виховують двох доньок – Евер і Дешіель. З нащадками подружжя проживає у маєтку в Лос-Анджелесі, де має не тільки великий будинок, але й город. Міла Йовович сама вирощує овочі та ретельно дбає про здоров'я своїх дітей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові мами Голлівуд
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