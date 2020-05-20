Білявка в законі 3: Різ Візерспун погодилась повернутись до головної ролі

Американська кіноактриса Різ Візерспун майже через 20 років повернеться на екрани у головній ролі фільму "Білявка в законі 3". У 2001 році вона успішно зіграла гламурну дівчину Ель Вудс та стала культовим персонажем у кінематографі. Тепер же вона погодилась взяти участь у зйомках триквелу, вихід якого наразі невідомий.

Що відомо про фільм "Білявка в законі"?

Перший фільм з оригінальною назвою Legally Blonde з'явився у 2001 році, повідомляє 24 канал. Тоді ж фільм, який був створений на основі однойменного роману Аманди Браун, розповідав про стильну дівчину Ель Вудс, яка вслід за нещасливим коханням відправилась вчитись у Гарвард. Там вона намагалась довести колишньому коханому, що здатна на значно краще, ніж він її раніше оцінював. Кіноісторія на цьому не завершилась і вже у 2003 році виходить продовження фільму під назвою "Білявка 2". Після цього фанати очікували і на третю частину, але до 2018 року про продовження знімального процесу ніхто так і не говорив.

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Але 2 роки тому кінокомпанія MGM почала переговори з Різ Візерспун щодо її участі в продовженні історії "Білявки в законі", на що вона погодилась, але знімальний процес з невідомих причин так і не було розпочато.

Як Різ Візерспун погодилась на зйомки у новому фільмі

19 травня в мережі стало відомо, що 44-річна Різ Візерспун повертається на кіноекрани в ролі Ель Вудс. Радісним дописом вона поділилась у своєму інстаграмі, де постала на кумедному фотопорівнянні з новою сценаристкою фільму – Мінді Каллінг. Жінки стояли у домашніх халатах зі своїми крихітними улюбленцями, порівнюючи кадри 17-річної давнини і сучасності.

"Чудові новини! Деякі речі просто призначені для того, щоб бути тут і зараз. Я так схвильована!" – поділилась Різ Візерспун, додавши, що продюсером третьої частини знову стане Марк Платт, а над сценарієм працюватиме акторка Мінді Калінг ("Ранкове шоу", "8 подруг Оушена") та комедійний письменник Ден Гор ("Бруклін 9-9").

Емоціями на своїй інстаграм-сторінці також поділилась і Мінді Каллінг.

"Я так схвильована тим, що я возз'єдналася з моїми друзями Різ Візерспун та Деном Гором, щоб працювати над цим фільмом. Ель Вудс – настільки культова особистість, адже ви можете бути одночасно дівчиськом і розумницею", – зазначила сценаристка фільму Мінді Каллінг.

Згідно із сюжетом у 2018-му році, у третій частині творці фільму хочуть показати старшу та досвідченішу Ель Вудс, однак про що саме буде фільм – невідомо, як і про дату його прем'єри. Знімальний процес повинен був початись у травні 2020-го року, але його відклали через пандемію коронавірусу. Тому варто сподіватись, що нову "Білявку в законі 3" презентують до 20-річчя стрічки – у 2021 році.

"Я хочу показати, що означає вік для Ел Вудз. Старіння, сучасні ідеї – показати еволюцію персонажа та світ навколо", – говорить про свою нову роль Різ Візерспун.