Білявка Іванка Трамп зачарувала появою у стильному блакитному костюмі

Донька президента США Іванка Трамп активно виконує свої обов'язки радника і здійснює публічні виходи, щоразу дивуючи своїм дипломатичним стилем, якому властива також неабияка жіночність. Так, напередодні 37-річна білявка відвідала штат Алабама, де з'явилася в улюбленому вбранні – костюмі.

Нещодавно доньці Дональда Трампа захотілося змін і вона вирішила змінити імідж, вкоротивши своє волосся. Проте своєму діловому і дещо романтичному стилю вона не зраджує. На політичній зустрічі в одному зі штатів США Іванка Трамп з'явилася в улюбленому брючному костюмі.

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Радник президента США часто обирає сукні чи спідниці, проте комплекти, які складаються зі штанів та піджаків у її гардеробі з'являються не рідше.

Сонячного осіннього дня в Алабамі Іванка Трамп одягнула костюм блакитного відтінку. Вкорочені класичні штани та піджак додали елегантності, а бежевий шовковий топ і туфлі-човники в тон – романтичності.



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka