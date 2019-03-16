Білявка Кеті Перрі приміряла пін-ап сукню українського дизайнера для червоної доріжки: фото

Популярна американська співачка Кеті Перрі завітала на церемонію нагородження музичної премії iHeartRadio Music Awards, яка відбулася в Лос-Анджелесі, в залі Microsoft Theater.

Однак на червоній доріжці Кеті продемонструвала кардинально новий образ. Перрі змінила зачуску на стильне каре і платиновий колір волосся. На голові у неї був широкий чорний обруч.

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Співачка одягнула картату чорно-білу сукню із колекції українського бренду Paskal сезону осінь-зима 2018 з широким поясом на талії. Під плаття вона приміряла блакитний бюстгальтер, а також білі шкарпетки під чорні босоніжки.



Кетті Перрі / Getty Images

Кеті Перрі позувала перед об'єктивами папараці разом з діджеєм Zedd, з яким вона місяць тому презентували спільний трек "365".



Кетті Перрі і діджей Zedd / Getty Images