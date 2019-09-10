Білявка в рожевому: 50-річна Дженніфер Лопес захопила стильним виходом в костюмі Alex Perry

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Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jenniferlopez_planet

Днями популярна співачка і акторка Дженніфер Лопес прилетіла у Торонто, де в рамках кінофестивалю представила нову стрічку "Стриптизерки" (Hustlers), у якій вона зіграла головну героїню Рамону.

Протягом останніх днів Джей Ло продемонструвала дуже яскраві та ефектні образи, також показала новий імідж. У понеділок, 9 вересня, співачка для прем'єри фільму "Стриптизерки" одягнула розкішний ніжно-рожевий костюм з колекції Alex Perry, який складався з комбінезона без рукавів та подовженого жакета.

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Доповнили стильний "аутфіт" зірки біла сумка від Longchamp, вартість якої близько 300 євро. Візажисти Джей Ло зробили співачці яскравий макіяж з акцентом на очах, використавши чорну підводку. Не менш ефектно виглядала об'ємна зачіска знаменитості. 

Додамо, що прем'єра кінострічки Hustlers в Україні запланована на 12 вересня 2019 року. За сюжетом, танцівниці в нічних клубах були розчаровані від системи розприділення зароблених ними коштів. Тому запальні красуні вирішили дещо змінити життя, запровадивши прибуткову шахрайську схему. Ефектні стриптизерки влаштовували багатіям з Волл-Стріт незабутній відпочинок з танцями і випивкою. Під час розваг жінки підсипали жертвам наркотики та спустошували їхні гаманці і кредитні картки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HEIGHTMagazine (@heightmag)

 

 

 

 

 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
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