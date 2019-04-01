Біограф Майкла Джексона знайшов невідповідності у скандальному фільмі з життям поп-короля

Британському журналісту, який також був біографом знаменитого поп-короля, вдалося знайти певні невідповідності у скандальній кінострічці "Покидаючи Неверленд". Він зауважив, що твердження одного з чоловіків відрізняються від тверджень його батьків

Про нестикування у фільмі про Майкла Джексона, який наробив чимало шуму, повідомляє видання NME. У джерелі зазначається, що Майк Смолкомб, який працює журналістом і також є біографом поп-короля, помітив деякі неточності у розмовах Вейда Робсона та його матері. Вони двоє говорили про один і той самий день, але різні речі.

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Біограф зауважив, що потерпілий стверджує, що залишався з Майклом Джексоном в маєтку "Неверленд", коли вся його родина була відправлена на екскурсію у Гранд-Каньйон. Однак Майк Смолкомб знайшов давні документи, у яких зазначено, що мама Вейда Робсона розповідала в суді, що він відвідував екскурсію разом з ними.

Другий чоловік, який також зізнався у домаганнях від Майкла Джексона, Джеймс Сейфчак, вказував, що це відбувалося з 1988 по 1992 рік. Востаннє близький контакт Джеймса з поп-королем відбувся на залізничній станції "Неверленд", коли йому виповнилося 14 років. Проте станцію на території ранчо побудували тоді, коли хлопцеві було 16 років.