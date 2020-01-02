Біографічний фільм "Ford проти Ferrari" зібрав 200 мільйонів доларів у світовому прокаті

Спортивна драма "Ford проти Ferrari" або "Аутсайдери" непогано відзначилася у світовому прокаті. Касовий збір фільму вдвічі перевершив його бюджет.

На сайті видання Deadline повідомляється, що спортивна біографічна драма "Ford проти Ferrari" зібрала кругленьку суму в світовому прокаті.

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Для того, щоб зібрати 200 мільйонів доларів, байопіку знадобилося півтора місяця. Попри те, що творець фільму Джеймс Менголд не розголошував кошторису проєкту, у деяких виданнях зазначалося, що бюджет сягав 100 мільйонів доларів. Тобто фільм "Ford проти Ferrari" став доволі прибутковим, адже перевищив свої доходи в два рази.

Додамо, що стрічка від компанії 20th Fox стала однією з найбільших оригінальних релізів у США в цьому році. У джерелі повідомляється, що більше, ніж половина, а саме – 106 мільйонів доларів, вдалося зібрати у домашньому прокаті, а ще 94 мільйони доларів було отримано у світовому прокаті.

Нагадаємо, фільм "Ford проти Ferrari" або "Аутсайдери" розповідає справжню історію боротьби між командами Форда та Феррарі, яка розгорнулася на перегонах Ле-Мана в 1966 році. В центрі сюжету – ексцентричні і рішучі американські інженери та конструктори, з якими співпрацюють автомобільний провидець Керролл Шелбі і його хороший знайомий британський водій Кен Майлз. Вони послані у команду самим Генрі Фордом II, щоб створити з нуля абсолютно новий автомобіль, який зміг би, нарешті, перевершити команду Енцо Феррарі, яка вічно перемагає.

Аутсайдери: трейлер українською дивитися онлайн