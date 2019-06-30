Він так мало прожив: біографія та колоритні пісні легендарного співака Назарія Яремчука

Назарій Яремчук – артист, завдяки якому ми пам'ятаємо про ансамбль "Смерічка", співаємо легендарну "Червону руту" та "Стожари". Певно кожен бодай раз чув "Родину" та "Я піду в далекі гори". Останню ж пісню "білим" голосом заспівала Квітка Цісик. Її та Яремчука пов'язує дві речі – любов до рідного краю та хвороба, що забрала обох – рак.

Сьогодні минає 24 роки з дня смерті легенди української естради та цінного артиста Яремчука, батька Марії Яремчук та Назарія і Дмитра Яремчуків. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас коротку біографію легендарного українця та підбірку найкращих пісень Назарія Яремчука.

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Прожив лише 44 роки, за котрі встиг чимало, без перебільшень.

Біографія Назарія Яремчука

Народився Назарій Назарович Яремчук 30 листопада 1951 року в селі Рівня Чернівецької області. Родина Яремчуків була чималою – Назарій був четвертою дитиною. Закінчив початкову школу в рідному селі, згодом навчався у школі-інтернаті у Вижниці.

Перший вокальний успіх

Після невдалої спроби вступити на географічний факультет ЧНУ працював сейсмографом у Західноукраїнській геолого-розвідувальній партії. Восени 1969-го молодий Яремчук почав виступи із вокальним ансамблем "Смерічка". Саме з цього моменту і розпочалась його співоча кар'єра.



Свого часу Назарій Яремчук та Володимир Івасюк співали разом

Після зйомок фільму "Червона рута" у 1971 році Назарій втрачає матір – Марію Даріївну, яку безмежно любив, тому й доньку назвав на її честь.

Любов до донечки була безмежною, саме тому співак щоразу на гастролі брав маленьку подушечку Марічки, яку вважав своїм талісманом. У 1978-му році Яремчуку присвоїли звання заслуженого артиста України і нагородили орденом Дружби народів.



Яремчук із донечкою Марією

Донька Назарія – Марія Яремчук, зворушливо згадала про батька у своєму Instagram:

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції Назарій тричі приїжджав у зону відчуження у найважчий час, щоб виступити там перед ліквідаторами наслідків планетарного лиха, можливо, саме це стало причиною його недуги.

Хвороба Назарія Яремчука

І наче все було чудово, шалений кар'єрний успіх, слава, троє чудових дітей, мільйон слухачів та пісні, що приносили визнання, та все перекреслила хвороба – у Назарія діагносували рак шлунку.



Співак до останнього виступав на сцені

Друзі Назарія допомогли йому виїхати до Канади, сподіваючись, що західна медицина зможе допомогти. Співак пройшов обстеження, знав про свій страшний діагноз. Операцію зробили запізно, і вона не допомогла. Але навіть тяжкохворим Яремчук продовжував виступати. Ось, як сам Яремчук писав про недугу у своєму щоденнику:

А ось межа життя – 43. Лежу у лікарні після операції на шлунок. Все, як скрізь сон: лікарі, спілкування, відчуття безодні. П’ять годин проходила екзекуція. Лікар Hairte сказав, що раку більше нема.

Яремчук швидко згасав і страждав від страшенного болю. Він дуже переживав, що діти стануть сиротами. За тиждень до смерті у щоденнику написав:

На вулиці ХХ століття, невже нічого не можна зробити?

Та після чималої боротьби за життя, 30 червня 1995 року Назарій Яремчук помер. Співака поховали на центральному кладовищі у Чернівцях та посмертно присвоїли Шевченківську премію.

Найвідоміші пісні Яремчука

"Червона рута" спільно із Володимиром Івасюком:

Дивіться відео на пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені":

Пісня "Стожари" – Назарій Яремчук:

"Гай, зелений гай" у виконанні Назарія Яремчука:

У 2018 році донька Яремчука – Марія, переспівала легендарну пісню свого батька "Усміхнися мені", що свого часу була дуже популярною в Україні.

Дивіться відео на пісню "Усміхнися мені":