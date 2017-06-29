Бив і залякував пістолетом: фіналістка Нацвідбору на Євробачення YUKO була жертвою насильства

Солістка української групи YUKO і фіналістка Національного відбору на Євробачення-2019 Юлія Юріна, яка має російське громадянство, розповіла моторошні подробиці зі свого дитинства. Найстрашнішими спогадами для дівчини стали жорстокі побиття у сім'ї та погрози.

За словами Юлії, у дитинстві і юності вона мала багато складних випробувань. Про це співачка відверто розповіла виданню Pink.

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"Це і буллінг, і невдачі в перших відносинах, і аб'юз (емоційне насильство, – LifeStyle 24), але найскладніше – бути мимовільним свідком чийогось алкоголізму і жертвою домашнього насильства... Але я б не хотіла тиснути на жалість. Моя історія – привід проговорити важливі проблеми в широкому колі", – пояснила вона.

Так, співачка розповіла, що один з чоловік, з яким зустрічалась її матір, мав "специфічне ставлення" до неї. "У віці трьох років мене відвезли в чуже місто, в сім'ю маминого "нареченого", яка відрізнялася консервативними поглядами і вкрай ненавиділа дітей. Швидше за все, в лихі 90-ті, цей чоловік був авторитетом в автомобільному бізнесі", – описала обранця матері YUKO.

У нього було специфічне ставлення до мене – він бив мене з будь-якого приводу, і навіть без приводу. Мене могли замкнути в кімнаті на весь день і погрожувати тим, що викинуть нас з матір'ю з дому на мороз, жбурляли мене об стіни і шафи. Одне з найяскравіших спогадів – залякування пістолетом, який направляли в мою сторону,

– зізналася Юлія Юріна.

Дівчина додала, що "одного разу її кинули об стіну так сильно, що мама прибігла на шум, але вона, як ні в чому не бувало, під голову швидко підклала фіолетового зайця"

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"Тоді мама вперше дізналася, що мене б'ють. На всіх своїх малюнках я зображувала "дядю Сашу" в образі чорта... Мама домоглася розлучення. А пізніше з нею трапився новий шлюб, в якому я була вже не прямою жертвою, а свідком. Мені складно сказати, що з цього гірше", – продовжила розповідати про своє життя артистка.

Новий чоловік матері, за її словами, був порядною людиною, але швидко пристрастився до алкоголю і в п'яних припадках бив матір так, "ніби вона не людина, а боксерська груша".

Важко згадувати те, як я відтягувала дорослого чоловіка від мами, якій бойовою комбінацією прилітало безліч ударів. Але після цього навіть синці не були свідченням насильства. "Тобі здалося, не може такого бути. Вибач, це не повториться", – говорив він. Все це, звичайно, повторювалося знову. З кожним разом сильніше і сильніше. Вранці – газлайтинг, ввечері – новий акт насильства, новий скандал, нове знущання, побиття. У якийсь момент мені почало здаватися, що він отримує від цього задоволення. З п'яти років стосунків мами з цією людиною три роки були справжнім пеклом,

– поділилася солістка гурту YUKO.

Згодом, коли ситуація стала моторошно критичною, дівчина з матір'ю викликали міліцію і дзвонили батькам чоловіка, однак тирана це не зупинило.

"Одного разу, після того як мама написала заяву в міліцію, друзі цього чоловіка підловили її і "акуратно" побили – удари завдавали в живіт і туди, де синці можуть проявитися меншою мірою. Про це знаємо тільки ми вдвох", – додала вона.

Юлія вже сім років проживає в Україні, її мати залишилася в Росії. Відстань не заважає їм зберігати "абсолютну любов і взаєморозуміння".