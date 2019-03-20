Бив і зраджував: TAYANNA шокувала розповіддю про колишнього чоловіка

Співачка TAYANNA тепер може похизуватись чималою славою та успішною сольною кар'єрою. Кожен її публічний вихід заворожує, адже зірка не приховує усмішки та демонструє її перед камерами. Та от в минулому вона пережила і зради коханого, і побої.

У спілкуванні з телеведучою Машою Єфросиніною артистка вирішила відверто відповісти на питання про особисте життя. TAYANNA зазналась, що зараз чітко знає, що не хоче більше переживати зраду, бо це та біль, яку вона досі не змогла втамувати.

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Я точно знаю, що я не хочу бути коханкою і точно не хочу переживати зраду... Це я вже пережила, і знаю, як це. Мені зраджували, і не один раз. Мій чоловік. Навіть на сьогодні не можу цього пробачити, хоча разом ми з ним вже давно не живемо, – розповіла TAYANNA.

Окрім цього, артистка заявила, що не тільки зради чоловіка призвели до їхнього розлучення. TAYANNA у першому шлюбі ставала жертвою побоїв. При цьому артистка додала, що чоловік був не впевнений у собі, тому таким чином намагався самоствердитись. Досі зірка не може подолати наслідки такого тиранічного ставлення до неї.

"Він на мене піднімав руку. Це, напевно, найбільша рана, яка може бути у жінки... При чому, я досі не знаю, яким чином це все з себе "очищати". Тому що я займалася різними духовними практиками, медитаціями, але розумію, що до цих пір не звільнилася від цього болю, від цієї образи. Вона ще в мені живе. І тому в мене є проблеми у знайомстві з чоловіками, бо всередині є образа на них", – зізналась TAYANNA.

Така відверта розповідь схвилювала Машу Єфросиніну. Телеведуча майже рік обіймає посаду посла доброї волі ООН з питань насильства в сім'ях, тому на цифрах знає, скільки жінок потерпають від домашнього насилля та згодом ще й вигороджують чоловіків. Вона переконана, що від таких нездорових стосунків варто втікати, бо, терплячи напади, можна наразити себе на смертельну небезпеку,

Я вважаю, що від чоловіка, який дозволив собі навіть один раз підняти руку, потрібно бігти. І не давати йому другого шансу, – порадила Маша Єфросиніна.

"Як тільки таке відбувається, потрібно одразу йти. Не прислухатися до своїх почуттів, не шкодувати себе, не шкодувати чоловіка. Вірте в те, що такі зміни дійсно на краще", – додала TAYANNA.

Дивіться відео інтерв'ю Маші Єфросиніної зі співачкою TAYANNA: