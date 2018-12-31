Бий посуд – я плачу: Леся Нікітюк розповіла про неприємний інцидент перед Новим роком
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила у незручну ситуацію: перед Новим роком 31 грудня невідомі розбили скло машини знаменитості.
Про це вона розповіла в Instagram-Stories на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі.
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У відео Леся Нікітюк показала, що невідомі розбили бічне скло її машини.
Думала, що хтось розбив шампанське, але ні. Це розбили бічне скло моєї машини. З Новим роком! Бий посуд – я плачу,
– прокоментувала телеведуча.
Машина Лесі Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk
Машина Лесі Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk
Крім того, зірка показала сусідній автомобіль, у якого немає передньої решітки.
"Чоловікові якомусь решітку вирвали. Напевно, здали на металобрухт. Падлюки", – додала Нікітюк.
Сусідня машина, яка також постраждала / Instagram-Stories / @lesia_nikituk