Бий посуд – я плачу: Леся Нікітюк розповіла про неприємний інцидент перед Новим роком

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила у незручну ситуацію: перед Новим роком 31 грудня невідомі розбили скло машини знаменитості.

Про це вона розповіла в Instagram-Stories на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі.

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У відео Леся Нікітюк показала, що невідомі розбили бічне скло її машини.

Думала, що хтось розбив шампанське, але ні. Це розбили бічне скло моєї машини. З Новим роком! Бий посуд – я плачу,
– прокоментувала телеведуча.


Машина Лесі Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk


Машина Лесі Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Крім того, зірка показала сусідній автомобіль, у якого немає передньої решітки.

 "Чоловікові якомусь решітку вирвали. Напевно, здали на металобрухт. Падлюки", – додала Нікітюк.


Сусідня машина, яка також постраждала / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Теги: Новини України LifeStyle Леся Нікітюк
Джерело: 24 канал
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