Бий посуд – я плачу: Леся Нікітюк розповіла про неприємний інцидент перед Новим роком

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк потрапила у незручну ситуацію: перед Новим роком 31 грудня невідомі розбили скло машини знаменитості.

Про це вона розповіла в Instagram-Stories на своїй офіційній сторінці у соціальній мережі.

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У відео Леся Нікітюк показала, що невідомі розбили бічне скло її машини.

Думала, що хтось розбив шампанське, але ні. Це розбили бічне скло моєї машини. З Новим роком! Бий посуд – я плачу,

– прокоментувала телеведуча.



Машина Лесі Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk



Машина Лесі Нікітюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Крім того, зірка показала сусідній автомобіль, у якого немає передньої решітки.

"Чоловікові якомусь решітку вирвали. Напевно, здали на металобрухт. Падлюки", – додала Нікітюк.



Сусідня машина, яка також постраждала / Instagram-Stories / @lesia_nikituk