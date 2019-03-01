Black Eyed Peas стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend у Києві

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Black Eyed Peas
Black Eyed Peas / Instagram / @bep

Відомий американський хіп-хоп гурт Black Eyed Peas стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend, відбудеться у 2019 році на столичному ВДНХ з 8 до 14 липня.

Про це оголосили організатори фестивалю на офіційній сторінці в Facebook.

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Гурт Black Eyed Peas є 16-разовими номінантами "Греммі" і рекордсменами чарту Billboard. Треки та ремікси очолюють чарти по всьому світу. До прикладу, їхній хіт Where Is The Love? набрав більше 410 мільйонів переглядів на YouTube.

The Black Eyed Peas – Where Is The Love?: дивіться відеокліп

The Black Eyed Peas – I Gotta Feeling: дивіться відеокліп

Додамо, що одним з хейдлайнерів також буде американський гурт The Chainsmokers, який здобув популярність у 2014 році.

 

 

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Теги: Новини Києва LifeStyle Новини культури Новини України Новини LifeStyle Анонс Музика
Джерело: LifeStyle 24
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