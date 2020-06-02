У США продовжують вирувати протести проти свавілля поліції та расизму. Світові знаменитості не лише вийшли на вулиці разом з іншими небайдужими американцями, а й утрималися від розважального контенту в соціальних мережах у рамках акції Blackout Tuesday. Чорні квадрати з'явилися в інстаграм-дописах найвідоміших зірок.

Після вбивства поліцейськими темношкірого чоловіка на ім'я Джордж Флойд у Міннеаполісі в США спалахнули протести расової дискримінації та вседозволеності правоохоронців. Якщо раніше знаменитості скандували на вулицях поряд з іншими громадянами, то після численних затримань протести перейшли й на простори інтернету та соціальних мереж, інформує 24 канал.

Важливо Протести в США: хто зі світових зірок відреагував на свавілля поліції та вийшов на страйк

Так, представники музичної індустрії запустили акцію Blackout Tuesday. На рух в мережі надихнули Джаміля Томас та Бріанна Агьеманг – темношкірі представниці музичної індустрії. Вони пояснили ініціативу тим, що прибуткова музична галузь отримує прибутки переважно від темношкірих артистів.

Так, безліч зірок та впливових компаній відмовилося від публікацій розважального контенту в соціальних мережах, музичних релізів, онлайн-виступів. Натомість в інстаграм-профілях з'являються фото чорного квадрату на знак солідарності з Black Lives Matter – міжнародним рухом проти насильства до чорношкірого населення.

Акцію Blackout Tuesday підтримали Бейонсе, Тейлор Свіфт, Біллі Айліш, Ріанна, Аріана Гранде, Емілі Ратажковскі, Кайлі Дженнер, Кім Кардашян, Різ Візерспун, Майкл Джордан та багато інших.