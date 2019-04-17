Благодійні внески фанатів Меган і Гаррі забезпечили нужденним сто тисяч безкоштовних обідів

Весь світ завмер в очікуванні радісної звістки від Кенсінгтонського палацу про народження первістка герцогів Сассекських. Однак, поки шанувальники королівського подружжя та представники ЗМІ слідкують за оновленнями, принц Гаррі та Меган Маркл продовжують займатися благодійними проектами.

Віднедавна у герцогів Сассекських з'явилася окрема сторінка в Instagram, де їхні представники повідомляють про візити, офіційні виходи та новини з життя королівської пари. Так, нещодавно там було опубліковано допис, у якому вони закликали своїх шанувальників не купувати подарунки первістку, який повинен незабаром народитися, а пожертвувати кошти на благодійність.

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Як напередодні повідомлялося на сторінці принца Гаррі і Меган Маркл, прихильники прислухалися до їхнього прохання і перерахували чимало коштів у вказану ними благодійну організацію. Оскільки прохання герцогів Сассекських було максимально почутим, вони вирішили подякувати своїм фанатам.

Чи то пожертвування у розмірі п'яти американських доларів, чи то тисячі фунтів стерлінгів, ви зіграли свою роль. Герцог, герцогиня і малюк Сассекські дуже вдячні вам,

– мовилося у зверненні членів королівської сім'ї.

Варто відзначити, що шанувальники знаменитого подружжя своїми пожертвуваннями забезпечили 100 тисяч безкоштовних обідів і понад 5 тисяч необхідних речей нужденним дітям з Південної Африки. У списку необхідних речей книги, підгузки, дитячі ліжечка та інші предмети для повсякденного користування.