Благодійний ефір в особливому форматі: як пройде суперфінал "Голосу країни-10"

Найбільш очікуваний ефір ювілейного сезону шоу "Голос країни" відбудеться в особливому діджитал-форматі. Творці проєкту прийняли таке рішення у зв'язку з карантином. Також усі виручені від голосування кошти передадуть українським лікарям.

26 квітня на телеканалі "1+1" відбудеться грандіозний суперфінал головного вокального шоу "Голос країни". Саме тоді стане відомо ім'я цьогорічного переможця.

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Прямий ефір відбудеться без глядачів та з дотриманням усіх заходів безпеки. Для того, щоб створити справжнє шоу у незвичних для всіх умовах, творці проєкту залучать найсучасніші технології, актуальний у всьому світі діджитал-формат та силу голосів конкурсантів.

Зазначимо, що суперфінал ювілейного сезону стане благодійним. Усі отримані кошти від голосування та реклами направлять на закупівлю захисних костюмів, респіраторів та інших засобів захисту для лікарів, які беруть участь у боротьбі із коронавірусом та рятують життя людей, які не змогли вберегтися від інфікування.

Для того, щоб проголосувати за свого фаворита та підтримати медиків, не виходячи з дому, необхідно здійснити телефонний дзвінок, надіслати СМС-повідомлення або ж проголосувати в додатку "1+1 Video". Детальна інформація буде оголошена під час прямого ефіру.

Додамо, станом на 15 квітня в Україні підтвердили 3 764 випадки COVID-19. 108 людей померли, 143 – одужали. У всьому світі кількість заражень перевищила 2 мільйони осіб.