Благодійний концерт гурту "Океан Ельзи": скільки грошей зібрано на допомогу

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"Океан Ельзи" провів благодійний концерт у Києві
"Океан Ельзи" провів благодійний концерт у Києві / Прес-служба

21 січня знаменитий український гурт "Океан Ельзи" у супроводі оркестру "Віртуози Києва" провели благодійний концерт у стінах Національної опери України.

На благодійному концерті зібрано майже чотири мільйони гривень, які будуть передані сім'ям загиблих захисників України через фонд "Народний Тил".

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Мені здається, було би правильно і справедливо, якби кошти, які будуть зібрані під час цього концерту, були передані сім'ям наших загиблих захисників. У них залишились діти, які відчувають себе сиротами, які справді потребують нашої матеріальної і моральної допомоги,
– повідомив напередодні концерту соліст гурту Святослав Вакарчук.


Благодійний концерт у Києві гурту "Океан Ельзи" / Прес-служба

Кошти будуть рівними частинами переведені родинам з дітьми, в яких батьки загинули на сході України під час війни. Відомо, що волонтерське об'єднання "Народний Тил" опікується декількома сотнями таких родин.


Благодійний концерт у Києві гурту "Океан Ельзи" / Прес-служба


Благодійний концерт у Києві гурту "Океан Ельзи" / Прес-служба

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини культури Океан Ельзи благочинність
Джерело: 24 канал
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