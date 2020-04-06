Благовіщення 2020: що не можна робити в це релігійне свято

Християни кожного року 7 квітня відзначають велике релігійне свято – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня Діва Марія дізналася про зачаття і народження нею Ісуса Христа.

7 квітня Діві Марії з’явився Архангел Гавриїл і приніс благу вість про те, що вона стане Матір’ю Божого Сина. Архангел Гавриїл промовив слова: "Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословен плід лона Твого!" Діва Марія покірно прийняла цей найвищий дар – бути Матір’ю самого Божого Сина.

До слова Благовіщення 2020 в Україні: дата, традиції та прикмети

У православному християнстві це одне з 12 найважливіших свят. Символом Благовіщення є білі голуби у синьому небі – як уособлення благої звістки. Також синій вважається кольором Богородиці, тому в цей день священники одягають блакитні ряси.



Голуб з благою вістю

У цей день є безліч прикмет і заборон. Кажуть, що цього дня земля відпочиває, тому в жодному випадку не можна її торкатися. За повір’ям, в це велике свято птахи навіть не в’ють свої гнізда.

За прикметами, єдина зозуля не святкувала Благовіщення. Вона почала вити гніздо, тож за це її покарав Бог. Дотепер вона немає власного гнізда, а свої яйця підкидає у гнізда інших птахів.

З усіх усюд в це свято виповзають гадюки, змії, вужі та жаби, які спали всю зиму. Тому слід бути особливо обережним і не ходити нікуди в ліс чи заболочені місцевості.



Що можна і не можна робити на Благовіщення

Що можна робити на Благовіщення

Наші бабусі на Благовіщення обкурювали будинок ялівцем, чи іншими травами, аби захистити оселю від злих очей та духів. У це велике свято треба допомогти бідним людям, які просять милостиню.

Що не можна робити на Благовіщення