Благовіщення 2019 в Україні: дата, традиції та прикмети

Благовіщення православні християни святкують кожного року 7 квітня. Це день, коли Архангел Гавриїл, явився Пресвятій Діві Марії та повідомив їй благу вість, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого – Ісуса Христа.

Благовіщення 2019 в Україні: дата свята

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це одне з 12 найголовніших свят православної церкви, дата якого не змінюється. За юліанським стилем свято відзначається щорічно 7 квітня. У 2019 році Благовіщення випадає в останній день Страсного тижня – в суботу перед Великоднем.

Читайте також: З Благовіщенням Пресвятої Богородиці: привітання у віршах та прозі

Традиції Благовіщення 2019 в Україні

Свято Благовіщення одне із найбільших весняних свят. У церкві в цей день святять проскури, а господарі в Україні випускають із хлівів тварин, щоб чули весну. Також незаміжні дівчата біля храмів танцюють перший весняний хоровід – "кривий танець".

Згідно з віруванням, на Благовіщення не можна важко працювати, вбивати тварин, веселитися і проводити гучні забави, проте, якщо свято випадає в період Великоднього посту, то він у цей день частково послаблюється.

Читайте також: Великдень в Україні 2019: дата і традиції

Народні прикмети на Благовіщення 2019 в Україні

1. Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень.

2. Якщо на Благовіщення дуже тепло, то на Великдень буде холодно.

3. Якщо на Благовіщення сонце сходить на чистім небі, то весна рання, якщо в полудень – середня, якщо ясно ввечері – пізня.

4. Якщо на небі не вдалося порахувати жодної ластівки, значить, весна буде холодна і ще не скоро почне теплішати.

5. Якщо на Благовіщення буде гарна погода – буде гарний врожай.

6. Якщо на Благовіщення летить сніг – літо неврожайне.

7. Гроза в день і вечір Благовіщення свідчить, що в цьому році буде дуже багато горіхів

8. А ось якщо буде падатиме невеликий дощ, то восени буде дуже багатий урожай грибів.