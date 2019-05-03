Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс чекають на третю дитину: фотофакт

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Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс чекають на третю дитину
Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс чекають на третю дитину / www.gettyimages.com

Одне з найвідоміших голлівудських подружжів чекає на поповнення в сім'ї – на прем'єрі фільму "Покемон детектив Пікачу" Блейк Лайвлі засвітила великий округлий живіт.

Ще минулого року Раян Рейнольдс в одному з інтерв'ю заявляв, що для нього секс з дружиною – це "секс за наймом", тому він з радістю чекає на третє запрошення. Також в мережі фанати вже підозрювали кіноактрису Блейк у вагітності, коли Раян опублікував сімейне фото у січні. Але хто ж би міг подумати, що це станеться так швидко?

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Втім, на червоній доріжці прем'єри фільму "Покемон детектив Пікачу" у Нью-Йорку пара заявила про свій особливий статус. Раян Рейольдс став одним з головних героїв ігрового кіно, озвучивши Пікачу, тому його кохана дружина прийшла з ним, щоб традиційного підтримати свого чоловіка. Фанати і папараці були в захваті, коли побачили вагітну Блейк разом із щасливим Раяном.

Блейк Лайвлі вагітна

На подію 31-річна Лайвлі одягнула приголошливу сукню лимонного кольору на бретельках, яка чудово підкреслювала округлий живіт та стрункі ноги зірки "Пліткарки". Раян вийшов у світлому костюмі із білою сорочкою та джинсовою жилеткою поверх неї.

Блейк Лайвлі вагітна

Додамо, що подружжя перебуває в офіційному шлюбі з 2012 року, перед цим прозустрічавшись 11 місяців. У кіноакторів вже є 2 доньки Джеймс та Інес, які часто з ними відвідують світські заходи.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові мами Голлівуд Блейк Лайвлі
Джерело: LifeStyle 24
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