Блейк Лайвлі потролила чоловіка Раяна Рейнольдса невдалим фото

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Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс
Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс / www.gettyimages.com

Голлівудське подружжя – Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс – вже давно прославилося своїм почуттям гумору. Зірки часто жартують одне з одного у соціальних мережах.

23 жовтня популярний актор Раян Рейнольдс відсвяткував свій день народження. Знаменитості виповнилося 43 роки. На честь цього особливого свята його дружина Блейк Лайвлі вирішила помститися за усі невдалі фото, які чоловік опублікував на своїй сторінці в інстаграмі раніше. 

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Нагадаємо, коли Блейк виповнилося 32 роки, Раян показав серію знімків з дружиною, де вона то закрила очі, то позує не з найкращого ракурсу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

 

Тоді шанувальники думали, яку відповідь вигадає Блейк Лайвлі. Так, пройшло 2 місяці і подружжя святкує день народження Рейнольдса.

Акторка опублікувала фото в інстаграмі, де за нею стежать 25,6 мільйона підписників, на якому вона суне палець в ніс чоловікові.

"Я обрала найкращу фотографію. З днем народження", – додала у підписі Блейк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Голлівуд Блейк Лайвлі
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