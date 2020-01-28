Блейк Лайвлі вперше прокоментувала народження доньки: несподівані деталі материнства

Американська кіноакторка вчора, 27 січня, здійснила свій перший публічний вихід після народження крихітки. Хоч подружжя тримає особисте життя за сімома замками, Блейк Лайвлі все ж поділилася своїми враженнями від статусу багатодітної матусі. За словами зірки, її життя зовсім не схоже на казку.

Після своєї першої червоної доріжки на презентації картини "Ритм-секція" у Нью-Йорку Блейк Лайвлі вирішила задовольнити не лише власні амбіції на зйомках фільму, а й дати чергову порцію інформації для обговорення в пресі. Окрім першої публічної появи після третіх пологів, зіркова матуся стала гостею програми Good Morning America.

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Сьогодні, 28 січня, акторка у прямому ефірі телешоу лаконічно прокоментувала народження доньки. Хоч ім'я малечі, яка з'явилася на світ у серпні 2019 року, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс досі тримають у таємниці, але зірка зізналася, що третя дитина значно додала турбот родині.

Це все одно що перейти від двох до трьох тисяч! Так, у нас багато дітей. Ми з чоловіком в меншості. Деякі люди кажуть, що немає ніякої різниці між двома і трьома дітьми в сім'ї. Це божевілля!

– дотепно прокоментувала знаменитість.

#BlakeLively says having three children under 6 years old is like going from “2 to 3,000!” #TheRhythmSection pic.twitter.com/FGCmrMwv1w — Good Morning America (@GMA) January 28, 2020

Раніше голлівудський актор Раян Рейнольдс розповідав, що вони з дружиною за понад місяць так і не визначилась з іменем немовля. Проте тоді він запевнив, що всі букви в її імені будуть невимовними. Нагадаємо, що він вже виховує 5-річну Джеймс і 3-річну Інес. Раян Рейнольдс теж не приховував, що інколи їм буває дуже складно із трьома маленькими нащадками.



Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс з доньками / Instagram / @people

Зауважимо, що презентацію кінострічки "Ритм-секція", головною героїнею якої стала Блейк Лайвлі, не пропустила й багатодітна матуся. Вона постала у розкішній оксамитовій сукні чорного кольору, яку поєднала з масивним кольє. Гламурний образ Блейк Лайвлі завершила високими шкіряними рукавицями та чоботами від Christian Louboutin.