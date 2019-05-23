Блискітки та елегантна класика: Жозефін Скрівер змінила два стильні образи на доріжці в Каннах

"Ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер вже не перший день епатує на червоній доріжці Каннського фестивалю. Щовечора вона демонструє нові та кардинально різні образи, які приковують увагу громадськості. Два дні поспіль вона змогла зачарувати публіку стильними рішеннями.

Впродовж Каннського кінофестивалю, який відбувається з 14 по 25 травня, Жозефін Скрівер засвітила декілька "луків" і останніх два спричинили справжній фурор в соцмережах.

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21 травня данська модель засвітила струнку фігуру, одягнувши рожеве сяюче плаття з відвертим декольте та розрізом на лівій нозі від бренду Philosophy di Lorenzo. Свій образ вона доповнила високо зібраною зачіскою, ніжним макіяжем та прикрасами у формі капельок на шиї та вухах. Для завершення виходу Жозефін взула тендітні босоніжки на підборах.

Для іншого виходу 22 травня 26-річна модель обрала білий трендовий костюм, що складався з штанів-кльош з високою посадкою і топу-кейпа. Такий look представив моделі модний бренд Ashi Studio. Щодо деталей, то свій образ модель доповнила коштовною зеленою підвіскою, що висіла на спині, кафою з діамантами на вусі, а також ніжними босоніжками. Гладко зібрана зачіска та витончений макіяж завершили вихід Скрівер.

Що таке Каннський фестиваль?Це міжнародний кінофестиваль, який проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція, Лазуровий берег). Традиція бере свій початок з 1939 року. Відтоді щороку у травні відбувається одна з наймасштабніших кіноподій світу, на яку приїжджають близько 35 тисяч професіоналів з різних галузей, щоб оцінити кінострічки або отримати нагороди.



Світський захід триває 10 днів, упродовж яких на червоній доріжці красуються знаменитості. Голосною вимогою до їхнього одягу є вишуканість. Відтак чоловіки можуть прийти на кіноподію виключно у костюмах чи смокінгах, а от жінки – у сукнях або ж костюмах та взутті на підборах.