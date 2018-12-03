Блискуче міні з відкритим декольте: епатажне подружжя Кім Кардашян і Каньє Вест на шоу Versace

38-річна зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардяшян" та мама трьох дітей Кім Кардашян, яка напередодні зробила приголомшливе зізнання про те, що виходила перший раз заміж під дією наркотиків, відвідала показ нової колекції італійського бренду Versace.

Показ колекції Versace відбувся 2 грудня у Нью-Йорку. Донателла Версаче обрала цю дату на честь померлого засновника бренду, дизайнера і модельєра Джанні Версаче, який у цей день міг би відзначати 72-річчя. Серед запрошених гостей було чимало знаменитостей світового рівня.

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Для виходу Кім Кардашян обрала блискуче міні-плаття з відвертим декольте. Своє вбрання вона доповнила прозорими туфлями на підборах від бренду свого чоловіка і сріблястою резинкою для волосся. А Каньє традиційно надав перевагу спортивному стилі в одязі та провокативній поведінці перед фотографами.



Каньє Вест і Кім Кардашян / Getty Images



​Каньє Вест і Кім Кардашян / Getty Images