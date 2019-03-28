Блискуче виглядає: Ешлі Грем показала сміливий образ – фото
Найпопулярніша plus-size модель Ешлі Грем завітала на фінал Lifetime American Beauty Star Seaso в Мангетен-центрі у розкішному вбранні.
Ешлі Грем приміряла довгу блискучу сукню кольору металік з ефектним розрізом для ноги та глибоким декольте.
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Завершували образ пишнотілої моделі босоніжки на високих підборах у тон та насичений вечірній макіяж з акцентом на очах.
Ешлі Грем / Getty Images
Крім того, вразила своїм виходом білявка Крісті Брінклі, яка продемонструвала ідеальну фігуру у жовтій сукні. До слова, цій моделі – 65 років!
Крісті Брінклі і Ешлі Грем / Getty Images
сьогодні
Джерело: LifeStyle 24
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