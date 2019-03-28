Блискуче виглядає: Ешлі Грем показала сміливий образ – фото

1123 Читать новость на русском
Ешлі Грем
Ешлі Грем / www.gettyimages.com

Найпопулярніша plus-size модель Ешлі Грем завітала на фінал Lifetime American Beauty Star Seaso в Мангетен-центрі у розкішному вбранні.

Ешлі Грем приміряла довгу блискучу сукню кольору металік з ефектним розрізом для ноги та глибоким декольте.

Читайте також: В асиметричній спідниці та сорочці: ефектний діловий стиль від королеви Йорданії – фото

Завершували образ пишнотілої моделі босоніжки на високих підборах у тон та насичений вечірній макіяж з акцентом на очах.

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Getty Images

Крім того, вразила своїм виходом білявка Крісті Брінклі, яка продемонструвала ідеальну фігуру у жовтій сукні. До слова, цій моделі – 65 років!

Ешлі Грем крісті бінклі
Крісті Брінклі і ​Ешлі Грем / Getty Images

blog_ava
Коломойський загримів у "Чистилище"
сьогодні
3458
Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
сьогодні 20:33 Головні події весни у Києві: де провести час з рідними
238
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
сьогодні 19:57 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 2908
Lviv Fashion Week вражає! Топ-5 колекцій, які змусять затамувати подих
27 березня 21:06 Lviv Fashion Week вражає! Топ-5 колекцій, які змусять затамувати подих
Анастасія Манюхіна 1135
Топ-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які варто переглянути
27 березня 20:50 Топ-5 фільмів Квентіна Тарантіно, які варто переглянути
361
Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
27 березня 20:30 Сучасні українські театри: секс, скандали і незручні теми (18+)
Настя Сукач 4792
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук