Блискучий дебют: Бред Пітт отримав перший Оскар

Зірка фільму "Одного разу в Голлівуді", над яким працював Квентін Тарантіно, Бред Пітт, нарешті отримав перший Оскар за акторську гру на церемонії нагородження 2020 року.

Представники та організатори Оскара-2020 вирішили не мучити фанатів і назвали першого лауреата у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану".

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Ним виявився актор Бред Пітт. Варто додати, що це перший Оскар голлівудської зірки. Раніше він отримав статуетку, але не за акторську гру, а за роботу над фільмом.

Що цікаво, фанати актора чекали від нього більшої емоційності, аніж той зміг проявити. Проте, цілком ймовірно, що на це вплинуло внутрішнє хвилювання ексчоловіка Джолі.

У своїй 25-секундній промові Бред Пітт згадав Квентіна Тарантіно, заявивши, що без нього кіноіндустрія була б бідною.