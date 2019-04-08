Близькі Майкла Джексона зняли фільм, у якому заперечують звинувачення його в педофілії

Скандальна кінострічка "Залишаючи Неверленд" є найбільш обговорюваним фільмом навіть через місяць після виходу. Попри відверті розповіді чоловіків, які зазнали насильства від Майкла Джексона у дитячому віці, його родичі всяко намагаються заперечити звинувачення. Так, вони зняли фільм "Неверленд з перших рук" (Neverland Firsthand), у якому його близькі спрощують всі звинувачення.

Після виходу скандального фільму про Майкла Джексона його близькі всякими способами намагалися заперечити факти, про які розповідали Вейд Робсон і Джеймс Сейфчак. Так, племінниця поп-короля назвала їхні зізнання безглуздими і пустими. Однак у світі не вірять у його невинність і результатом недовіри є те, що в Лондоні знесли його статую, а на радіо ВВС більше не транслюють його пісні. У відповідь на це родичі Майкла Джексона зняли документальний фільм, у якому багато знайомих стало на його захист. Про це повідомляє Vanity Fair.

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Кінострічка отримала назву "Неверленд з перших рук" (Neverland Firsthand). У зйомках взяли участь племінники Майкла Джексона, його колишній продюсер та технічний директор, що співпрацював з ним. За їхніми словами, поруч з поп-королем ніколи не було ображених дітей.

Жодного разу за мільйон років я не бачив поруч з Майклом Джексоном дитини, яка виглядала б пригніченою, засмученою, ображеною,

– заявив екс-технічний директор співака Бред Сандберг.

Дивитися фільм-відповідь "Неверленд з перших рук" Neverland Firsthand) онлайн: відео

Що відомо про скандальну кінострічку "Залишаючи Неверленд"?Прем'єра фільму "Залишаючи Неверленд" у США відбулась ще вкінці січня 2019 року. Перед виходом стрічки родичі Майкла Джексона заперечували усі факти документального фільму, називаючи їх неправдивими.



У самому ж фільмі американського каналу HBO розповідається про двох чоловіків – 41-річного Уейда Робсона і 37-річного Джеймса Сейфчака, які звинувачують Майкла Джексона в педофілії. За їхніми словами, сексуальне насильство зі сторони співака відбувалось багато років тому, коли вони були маленькими. На той час їм було по 10 і 7 років відповідно.