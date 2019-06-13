Близнючкам Олсен – по 33! Шлях дівчат до впливових дизайнерок

Знамениті сестри – Мері-Кейт та Ешлі Олсен святкують сьогодні, 13 червня, свої дні народження. Американським близнючкам виповнюється по 33 роки. З нагоди цього дня LifeStyle 24 розповідає своїм читачам про те, як дівчата зі знімального майданчика опинились у світі вбрання і що сьогодні пропонують одягнути відданим клієнтам.

Мері-Кейт та Ешлі Олсен більшості з нас запам'ятались грою в романтично-сімейних фільмах ("Паспорт до Парижа", "Двоє: я і моя тінь", "Миттєвості Нью-Йорка"). Однак у 2006 році вони пішли з кіноіндустрії і вирішили створити власну імперію одягу.

Читайте також: Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent

Ідеальна біла футболка

А все почалось із бажання Ешлі розробити білу футболку, яка була б простою та зручно носилась. Вона протестувала дизайн такої на жінках різних типів фігури й замовила його на текстильній фабриці. Коли бажаний виріб потрапив у руки, обоє сестер загорілись мрією про авторську лінію одягу. І вже 13 років поспіль марка The Row не втомлюється випускати колекції, які "дихають" простотою та універсальністю, що приваблює мільйонів модників з усього світу.

Філософія одежного дітища

У 2019 році бренд сестер Олсен встиг здобути перемогу в номінації "Аксесуари року" від Ради дизайнерів моди Америки. Також цього літа близнючки відкривають магазин своєї одежі в Лондоні, який стане третім фірмовим (два інші розташовані в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку). Основна філософія дизайнерських виробів Мері-Кейт та Ешлі – це сучасний мінімалізм. А під час творіння елементів вбрання дівчата вивчають своїх замовників.



Бренд The Row близнючки Олсен заснували у 2006 році / Elizabeth Lippman



Магазин авторського вбрання сестер у Лос-Анджелесі/ The Row

"Одним із наших завдань було зробити красиві і якісні речі, які б добре сиділи на різних фігурах. Ми стараємось розробляти дизайн для конкретних клієнтів, адже розуміємо, яким є їхній день, що вони хочуть у той чи інший час року, яку сім'ю мають і коли подорожують", – зізнавались засновниці The Row в інтерв'ю для британського Vogue.

У що одягає The Row?

Своїм брендом одягу Мері-Кейт та Ешлі Олсен дали можливість одягатись людям не гірше за голлівудських зірок. Однак самі вироби від близнючок коштують недешево. Та й дівчата називають створені власноруч речі "базою люкс". Серед елементів вбрання – однотонні пальта й сукні-міді, джемпери та вільні штани, костюми і сумки. Весь одяг – без принтів, здебільшого в сірому, бежевому, пісковому, зеленому та чорному кольорах. Увесь одяг сестри Олсен шиють із бавовни та шкіри, в асортименті є і шерстяні речі. "Ми любимо тканини. Буває: все зводиться до того, що відчуваємо їх. А також обожнюємо курувати процесом і відкривати для себе вінтажні речі", – розповідають дівчата.



Сукні від The Row на одному з показів / Novella Magazine