Блогер по-особливому відтворив невдалі образи зірок: курйозні фото

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Блогер по-особливому відтворив невдалі образи зірок
Блогер по-особливому відтворив невдалі образи зірок / Instagram / @funnytoheeb

Поки знаменитості шукають талановитих стилістів, які допоможуть їм завжди виглядати ідеально, у мережі висміюють їх провальні образи. Так, блогер із псевдонімом Funny Toheeb курйозно відтворив вбрання голлівудських зірок із червоних доріжок.

Мабуть, кожна красуня у світі прагне виглядати привабливо та виділятись із натовпу ефектним одягом. Знаменитості у цьому не пасуть задніх, тому щоразу вражають прихильників появою на світських заходах у далеко не стильних речах. Провальні образи активно висміюють хейтери, а от блогери прославляються завдяки пародіям.

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Темношкірий хлопець із псевдонімом Funny Toheeb майстерно повторює невдалі вбрання зірок. При цьому блогер використовує лише підручні матеріали, які можна знайти у будь-якому будинку. Cardy B, Ріанна, Кім Кардашян, Бейонсе, Каміла Коелью, Джейсон Мамоа – чимало зірок стали жертвами насмішок Funny Toheeb. Деякі роботи хлопця викликали у мережі захват, а інші – здивування через безглуздість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Nylon Boy (M.A.D) (@funnytoheeb)

 

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Теги: LifeStyle Курйозні новини Cardi B Ріанна Бейонсе Кім Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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