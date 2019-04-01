Блогер по-особливому відтворив невдалі образи зірок: курйозні фото

Поки знаменитості шукають талановитих стилістів, які допоможуть їм завжди виглядати ідеально, у мережі висміюють їх провальні образи. Так, блогер із псевдонімом Funny Toheeb курйозно відтворив вбрання голлівудських зірок із червоних доріжок.

Мабуть, кожна красуня у світі прагне виглядати привабливо та виділятись із натовпу ефектним одягом. Знаменитості у цьому не пасуть задніх, тому щоразу вражають прихильників появою на світських заходах у далеко не стильних речах. Провальні образи активно висміюють хейтери, а от блогери прославляються завдяки пародіям.

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Темношкірий хлопець із псевдонімом Funny Toheeb майстерно повторює невдалі вбрання зірок. При цьому блогер використовує лише підручні матеріали, які можна знайти у будь-якому будинку. Cardy B, Ріанна, Кім Кардашян, Бейонсе, Каміла Коелью, Джейсон Мамоа – чимало зірок стали жертвами насмішок Funny Toheeb. Деякі роботи хлопця викликали у мережі захват, а інші – здивування через безглуздість.