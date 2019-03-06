Блогерка курйозно повторила оголені фото американських знаменитостей: 18+

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Блогерка Селеста Барбер показала пародію на оголені фото зірок
Блогерка Селеста Барбер показала пародію на оголені фото зірок / Instagram / @celestebarber

Щодня блогерка Селеста Барбер, як і багато інших користувачів Instagram, із захопленням розглядає знімки своїх кумирів. Та, на відміну від інших, вона по-своєму відтворює їх кадри. Особливо Селеста Барбер полюбляє пародіювати сексапільні відео та фото, на яких постає далеко не такою, як звабливі моделі.

Австралійська гумористка та акторка Селеста Барбер вирішила висміяти світових знаменитостей, показавши пародії на їхні фото і відео. Так кілька років тому зародився її проект, який наразі має приголомшливу популярність у мережі. 

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Не оминає увагою запальна австралійка і оголені знімки Instagram-дів, які щоразу розбурхують світ. Днями Селеста Барбер опублікувала чергові гарячі кадри, від яких неможливо втримати сміх. Перед камерою вона постала у звабливих вбраннях або ж взагалі голою, з посмішкою демонструючи своє далеко не ідеальне тіло. Таким чином Селеста сміливо показує, як виглядали б зірки, не маючи струнких форм. 

Цього разу "жертвами" Селести стали Кортні Кардашян, Cardi B, Алессандра Амбросіо, Белла Хадід, Брітні Спірс, Анна Чері, Джастін Бібер, Джоан Смоллс, Хейлі Болдуін та багато інших голлівудських зірок. Їхні знімки та відео блогерка відтворила, додавши гумору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Celeste Barber (@celestebarber)

 

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Теги: LifeStyle Музика Голлівуд Мода Еротика
Джерело: LifeStyle 24
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