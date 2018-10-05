Блогерка К'яра Ферраньї показала дитяче фото з сестрами

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Валентина, К'яра і Франческа Ферраньї
Валентина, К'яра і Франческа Ферраньї / Instagram / @valentinaferragni

Знаменита італійська блогерка К'яра Ферраньї показала шанувальникам у соціальних мережах, як вона виглядала у дитинстві разом зі своїми сестрами: старшою Франческою і молодшою у сім'ї Валентиною.

Архівні знімки італійка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Фотографії з сестрами Ферраньї були зроблені у 1994 році. На ньому 7-річна К'яра (справа) позує зі своєю наймолодшою сестрою Валентиною і старшою Франческою. Що цікаво, досі шанувальники називають сестер дуже схожими одна на одну. У коментарях фанати звернули увагу на блакитні очі дівчат.

"Сестри Ферраньї, 1994", – підписала світлину К'яра.

сестри ферраньї
Франческа (зліва), К'яра (справа) і Валентина (наймолодша знизу) Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

Учі члени сім'ї Ферраньї є дуже близькими одне з одним і часто збираються на всі свята разом. Валентина є більш схожою на К'яру тим, що також намагається активно вести свій блог у Instagram і часто виходить з сестрою на публічні заходи. Днями молодша з сімейства Ферраньї вперше в житті знялася для обкладинки глянцевого журналу Cosmopolitan. 

 

Натомість найстарша сестра Франческа пов'язала своє життя з медициною. Жінка працює дантистом і найчастіше публікує знімки, які пов'язані з роботою, родиною і її коханим чоловіком.

 

 

 

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Теги: LifeStyle Мода К'яра Ферраньї
Джерело: LifeStyle 24
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