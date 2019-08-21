Блогерки заполонили мережу знімками з ліловим волоссям: ефектні фото

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Кайлі Дженнер з ліловим волоссям
Кайлі Дженнер з ліловим волоссям / Instagram / @kyliejenner

Наприкінці літа мережу охопив новий тренд – лілове волосся. Десятки популярних блогерів та модниць вже встигли перефарбуватись та продемонструвати свій новий імідж.

Ймовірно, моду на ліловий колір волосся започаткувала знаменита мільярдерка та одна з сестер Кардашян – Кайлі Дженнер. 22-річна красуня вперше засвітилась з таким іміджем у травні 2019 року. Тоді модниця зі своїм чоловіком Тревісом Скоттом вийшла на червону доріжку балу Met Gala у фіолетовій сукні та з таким же кольором волосся. Відтоді красуні в усьому світі почали наслідувати її зміну іміджу, хизуючись у мережі яскравими знімками. 

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Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katie Lee (@katie.lee_7)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katie Lee (@katie.lee_7)

До експерименту з волоссям вдались сотні дівчат, які показали свої варіанти модного тренду. Красуні демонстрували різні стрижки, хвилясте волосся чи заплетені коси. Як лілова зачіска може виглядати стильно – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Elisa Cavén (@hairbyelisa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Fashion Nubile (@fashion_nubile)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений EVVEMI (@evvemi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OLAPLEX (@olaplex)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений OLAPLEX (@olaplex)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mane Addicts (@maneaddicts)

У 2018 році американська співачка Кеті Перрі також перефарбувала своє волосся у фіолетово-синій колір. Однак її зміна іміджу не спричинила масовий флешмоб у мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 

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Теги: LifeStyle Краса Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
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