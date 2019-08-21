Блогерки заполонили мережу знімками з ліловим волоссям: ефектні фото

Наприкінці літа мережу охопив новий тренд – лілове волосся. Десятки популярних блогерів та модниць вже встигли перефарбуватись та продемонструвати свій новий імідж.

Ймовірно, моду на ліловий колір волосся започаткувала знаменита мільярдерка та одна з сестер Кардашян – Кайлі Дженнер. 22-річна красуня вперше засвітилась з таким іміджем у травні 2019 року. Тоді модниця зі своїм чоловіком Тревісом Скоттом вийшла на червону доріжку балу Met Gala у фіолетовій сукні та з таким же кольором волосся. Відтоді красуні в усьому світі почали наслідувати її зміну іміджу, хизуючись у мережі яскравими знімками.

Читайте також: Б'юті тренд в Instagram: нігті у формі помади – фото і відео

До експерименту з волоссям вдались сотні дівчат, які показали свої варіанти модного тренду. Красуні демонстрували різні стрижки, хвилясте волосся чи заплетені коси. Як лілова зачіска може виглядати стильно – дивіться у підбірці журналістів LifeStyle 24.

У 2018 році американська співачка Кеті Перрі також перефарбувала своє волосся у фіолетово-синій колір. Однак її зміна іміджу не спричинила масовий флешмоб у мережі.