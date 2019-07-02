Білявки обирають рожевий: Ніколь Кідман зачарувала яскравим виходом у Венеції

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Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / Getty Images

52-річна австралійська та американська акторка стала гостею кінофестивалю Taormina, який пройшов днями у Венеції. Для світського заходу яскрава білявка обрала не менш помітне вбрання яскраво-рожевого кольору – кольору фуксії.

В одному з найромантичніших міст світу стартував 65-й кінофестиваль Taormina. Ніколь Кідман, яка зіграла в багатьох популярних фільмах, стала однією з зіркових гостей заходу.

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Для появи на червоному хіднику у Венеції Ніколь Кідман обрала яскраву сукню довжини міді у насиченому відтінку фуксії. Пікантності вечірньому образу додали оголені плечі та красиве декольте.

Сукня з вільною спідницею та звуженою талією підкреслила її стрункість, а довгі рукави додали елегантності. Образ Ніколь Кідман довершив масивний перстень, червоні босоніжки з тонкими смужками, довгасті сережки і темний манікюр.

Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Ніколь Кідман
Джерело: LifeStyle 24
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