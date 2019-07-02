Білявки обирають рожевий: Ніколь Кідман зачарувала яскравим виходом у Венеції

52-річна австралійська та американська акторка стала гостею кінофестивалю Taormina, який пройшов днями у Венеції. Для світського заходу яскрава білявка обрала не менш помітне вбрання яскраво-рожевого кольору – кольору фуксії.

В одному з найромантичніших міст світу стартував 65-й кінофестиваль Taormina. Ніколь Кідман, яка зіграла в багатьох популярних фільмах, стала однією з зіркових гостей заходу.

Читайте також: Ніколь Кідман – 52: акторський шлях зірки, її кохання та найуспішніші фільми

Для появи на червоному хіднику у Венеції Ніколь Кідман обрала яскраву сукню довжини міді у насиченому відтінку фуксії. Пікантності вечірньому образу додали оголені плечі та красиве декольте.

Сукня з вільною спідницею та звуженою талією підкреслила її стрункість, а довгі рукави додали елегантності. Образ Ніколь Кідман довершив масивний перстень, червоні босоніжки з тонкими смужками, довгасті сережки і темний манікюр.



Ніколь Кідман / Getty Images