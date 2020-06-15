Популярна українська співачка продовжує підкорювати публіку не лише своєю творчістю, а й бездоганним стилем. Ірина Федишин показала новий аутфіт червоно-білих кольорів, який спокусливо оголив її плечі.

Артистка зі Львова не залишає прихильників без уваги та ледь не щодня ділиться стильними образами. Новий допис в інстаграм-профілі Ірина Федишин присвятила стосункам між закоханими. Зірка наголосила, що кохання – найбільша сила, яка утримає і притягує людей одне до одного.

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Образ Ірини Федишин

На фото зірка позувала серед величезних білих канатів, які стали стильним тлом для її зйомки. На ній об'ємна червона блуза з оголеними плечима та зав'язкою на талії, білі приталені джинси, які підкреслюють її стрункі довгі ноги, та масивні чобітки на високих підборах. Образ Ірини Федишин ніжний та спокусливий водоночас.

Білявка позувала з елегантною зачіскою, зібравши локони ззаду. Вона підкреслила свою природну красу легким макіяжем з акцентом на очі. Співачка усміхалася на камеру, що додало фото тепла та позитивної енергії, якою вона зарядила своїх шанувальників.