Донька американського президента Дональда Трампа Іванка продемонструвала стильний аутфіт. Вона поділилася архівними фото з конференції, яка відбулася у Білому домі минулого року.

На офіційній сторінці Іванки в інстаграмі з'явилися фотографії із минулорічного заходу, який був присвячений жінкам. У конференції взяли участь члени Конгресу.

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Образ Іванки Трамп

Іванка, як завжди, продемонструвала стильний образ, який не залишився без уваги її прихильників. І хоча подія відбулася минулого року, проте такий аутфіт досі актуальний.

Look радниці президента США складався із білої напівпрозорої блузки і плісованої спідниці ніжно-рожевого кольору. Доповнила свій образ золотими сережками-кільцями. Волосся вона вклала рівно і зібрала в акуратну зачіску. На обличчі зробила ніжний макіяж з акцентом на очах.



Діловий образ Іванки Трамп / Instagram / @ivankatrump

У минулому році разом з двопартійними членами Конгресу ми представили стратегію Сполучених Штатів Америки щодо жінок, миру і безпеки,

– написала у дописі Іванка.



Іванка Трамп на конференції у Білому домі / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп на конференції, присвяченій жінкам / Instagram / @ivankatrump