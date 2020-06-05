Популярний український актор, зірка серіалу "Школа" Богдан Осадчук вперше прокоментував розрив зі своєю колегою, фіналісткою "Голосу країни" Анною Трінчер. Також хлопець зізнався, чи вільне його серце.

Нещодавно Анна Трінчер заявила про розрив з Богданом Осадчуком. Хлопець вперше прокоментував цю ситуацію Соломії Вітвіцькій. Відповідне відео вона опубілкувала на своєму телеграм-каналі "Особливе з Соломією".

До теми Зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер відверто розповіла про розставання з Богданом Осадчуком

Де Соломія Вітвіцька зустріла Богдана Осадчука?

Телеведуча каже, що зустріла Богдана на першій вечірці після оголешння карантинну. Музикант Гена Вітер зібрав друзів на кінодромі, де презентували кліп "Мона Ліза". Гості вечірки повинні бути на автомобілях та спілкувалися просто неба. Таким чином організатори заходу намагалися дотримуватися карантинних корм.

Богдан Осадчук про розрив з Анною Трінчер

Богдан зазначив, що не шкодує про те, що вони розійшлися. Він спілкується з екскоханою майже щодня і підтримує хороші дружні стосунки.

Актор зізнався, що не слідкує за коментарями Анни щодо їхнього розриву, які вона дає у сюжетах на телебаченні чи інших ЗМІ. Хлопець каже, що там може бути не все так, як є насправді, а дещо перекручене.

Що відомо про стосунки Богдана Осадчука та Анни Трінчер?

Анна та Богдан познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Школа". Спершу просто спілкувалися, а згодом відчули симпатію один до одного. Офіційно стосунки розпочалися 8 квітня 2018 року. Богдан не пропонував Ані зустрічатися, а лише поцілував. Після цього обоє зрозуміли, що будуть разом і не потрібно жодних слів.

Закохані готували один одному сюрпризи, піклувалися, допомагали, дружили сім'ями та разом їздили відпочивати. Та згодом між ними зникло розуміння, розпочалися постійні сварки. Зрозуміли, що в обох в пріоритеті розвиток власної кар'єри. Тепер кожен іде своїм життєвим шляхом та будує власне майбутнє.