"Богемна рапсодія" стала найуспішнішим музичним фільмом в історії кінематографу

Знаменита біографічна стрічка "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody), яка розповідала про життя і творчість соліста гурту Queen Фредді Мерк’юрі, зібрала у прокаті понад 608 мільйонів доларів. Таким чином, вона стала найуспішнішою музичною стрічкою в історії кіно.

Про це повідомляють на Deadline.

Раніше рекордсменом у даній категорії був фільм "Найвеличніший шоумен" режисера Майкла Грейсі, який у світовому прокаті зібрав більше 430 мільйонів доларів. Але музична американо-британська стрічка "Богемна рапсодія" Браяна Сінгера перевершила всі очікування – станом на 13 грудня, світові касові збори перевищували 608 мільйонів доларів.

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У біографічному мюзиклі йдеться про життя легендарного гурту Queen від початку його заснування до виступу на концерті Live Aid в 1985 році. Зокрема робиться головний акцент на творчості та особистому житті​ знаменитого фронтмена гурту Queen Фредді Мерк'юрі. Головну роль соліста групи виконав американський актор єгипетського походження Рамі Малек. Інші ролі у фільмі також виконали такі актори, як Бен Харді ("Люди Ікс: Апокаліпсис"), Гвілим Лі, Джозеф Маццелло та інші.

"Богемна рапсодія": дивіться трейлер фільму онлайн:

Варто додати, що після приголомшливого успіху кінострічки "Богемна рапсодія" однойменна композиця "Bohemian Rhapsody" гурту Queen стала найкращим хітом ХХ століття. Музичний фільм також увійшов у список претендентів на премію "Оскар" на основі найбільшої бази даних про кінематографію IMDb. Окрім цього, фільм номіновано у двох категоріях на премію "Золотий глобус" і в одній категорії на премію Critics' Choice Awards.