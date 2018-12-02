"Бонжур, Париж": як Даша Астаф'єва підкорила столицю Франції

621
Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка є однією з найепатажніших представниць вітчизняного шоу-бізнесу, підкорила Париж, ставши зіркою яскравої фотосесії.

Нові фото Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:Даша Астаф'єва показала еротичні кадри зі зйомок комедії "Свінгери 2": фото 18+

Астаф'єва знялася у ретро зйомці, передавши атмосферу Парижу. У першому образі вона позувала на фоні французького кафе в штучній шубі від бренду MaxMara з леопардовим принтом і чорному міді-платті з високою горловиною.

"Всім Ніхао і Бонжур", – підписала знімок співачка.

Шанувальники співачки у захваті від нових її фото. "Даха, ти прекрасна на будь-яких вулицях будь-яких міст", "Як круто поєднати сучасне з ретро, внести особливий шарм у кожне фото", "Фото на століття", – пишуть користувачі у мережі.

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Даша Астаф'єва
Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva

Теги: Новини Франції LifeStyle Музика Дар'я Астаф'єва Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
1 грудня 10:02 M1 Music Awards 2018: номінанти музичної премії
3167
Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
30 листопада 14:03 Останній день осені: 10 крутих пісень листопада, які варто почути
Олена Булан 1639
Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
29 листопада 10:03 Що подарувати хлопцю на Новий рік 2019: ідеї подарунків, які сподобаються коханому
Олена Булан 5888
Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
28 листопада 17:36 Куди піти у Києві в грудні: святкова підбірка на будь-який смак
758
Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
27 листопада 18:16 Безсмертна класика: 30 найкращих дитячих книг усіх часів
2472
Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
27 листопада 14:39 Топ-5 місць, де можна провести зимовий вікенд у Польщі
1841
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук