"Бонжур, Париж": як Даша Астаф'єва підкорила столицю Франції

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка є однією з найепатажніших представниць вітчизняного шоу-бізнесу, підкорила Париж, ставши зіркою яскравої фотосесії.

Нові фото Даша опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Астаф'єва знялася у ретро зйомці, передавши атмосферу Парижу. У першому образі вона позувала на фоні французького кафе в штучній шубі від бренду MaxMara з леопардовим принтом і чорному міді-платті з високою горловиною.

"Всім Ніхао і Бонжур", – підписала знімок співачка.

Шанувальники співачки у захваті від нових її фото. "Даха, ти прекрасна на будь-яких вулицях будь-яких міст", "Як круто поєднати сучасне з ретро, внести особливий шарм у кожне фото", "Фото на століття", – пишуть користувачі у мережі.



Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva



Даша Астаф'єва / Instagram @da_astafieva