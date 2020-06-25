З лютого 2020 року ексдружина Серьоги веде боротьбу за опіку над дітьми, яких репер викрав від матері. Днями відбулося перше судове засідання у справі, на яке виконавець навіть не з'явився. Поліна Ололо звинуватила колишнього чоловіка в навмисному затягуванні процесу.

Нещодавно, 22 червня, відбулося перше судове засідання у справі дітей білоруського артиста Серьоги та Поліни Ололо. Експодружжя через суд намагається вибороти право на те, щоб їхні сини Платон та Марк жили з одним із батьків. На такий крок колишню дружину репера спровокувало викрадення дітей, яке відбулося у лютому 2020 року. Подробицями справи вона ділиться на особистій сторінці в інстаграмі.

Поліна Ололо опублікувала фото з першого засідання поблизу Солом'янського суду міста Києва порядя з адвокатом. Сам Серьога до суду не з'явився.

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Ексдружина зірки звинуватила його в навмисному затягуванні процесу, адже всього за день до слухання репер змінив адвоката, який попросив у суду час, аби ознайомитися зі справою.

"До суду Сергій не з'явився. Замість нього прийшов "новенький". Це примітивний хід, за якого адвокат ніби тільки вчора приступив до справи, а тому просить у суду час на ознайомлення з матеріалами. Робиться це з метою затягування процесу", – написала Поліна Ололо.

Наступне засідання відбудеться аж 20 липня. Поліна Ололо переконана, що за цей час її синів зомбуватимуть проти матері, у якої ніби немає грошей на їхнє утримання та яка їм непотрібна.

Що відомо про про боротьбу Поліни Ололо за дітей?

У лютому 2020 року Поліна Ололо заявила , що Серьога викрав їхніх синів після тренування та забороняє їм спілкуватись з матір'ю. Понад три місяці вона не бачила нащадків, а їхні телефони були вимкнені. Мати розповіла про жорстокі методи виховання Серьоги й запевнила, що впродовж всього часу її синів Марка та Платона налаштовували проти неї.

Наприкінці травня Поліна Ололо нарешті зустрілася з 9-річним Платоном на території одного із готельних комплексів під Києвом. Він не хотів розмовляти з мамою, адже боявся, що їх помітить батько. Хлопчик розповів, що батько назвав колишню дружину незабезпеченою. Сам Серьога висловився щодо скандалу з ексдружиною та "викраденими" дітьми й запевнив, що вони з Поліною Ололо бачать процес виховання і освіти своїх дітей по-різному. Саме тому вони вдалися до вирішення справи через суд.