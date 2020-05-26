Боротимусь за дітей до останнього подиху: дружина Серьоги вкотре не змогла побачити своїх синів

Дружина білоруського реп-виконавця Серьоги (Сергія Пархоменка) Поліна Ололо нещодавно дізналась, де зірковий батько переховує її дітей, та хотіла вдруге побачитись із ними. Натомість вона мала лише коротку розмову з Серьогою, яка закінчилась викликом поліції.

Кілька днів тому ексдружина Серьоги отримала повідомлення від невідомого абонента, що їхні діти перебувають з Серьогою в одному з готелів під Києвом. Заручившись підтримкою журналістки з телеканалу "1+1" вона чимдуж відправилась туди, де вперше змогла побачити свого молодшого сина Платона. 26 травня жінка вдруге приїхала під готель, але там її чекав вже колишній чоловік, який був "нервовим та помітно постарів", розповіла вона в інстаграмі.

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"На порозі готелю Еквідас, де живуть мої діти, ми в лоб в лоб зустрілися з самим Пархоменко! – Чи знімаєте? – Поклич, будь ласка, дітей. – Ага... Сергій закрив двері у нас перед носом. Але ми з Аллою (журналістка "1+1", – LifeStyle 24) відступати не збиралися. Пройшли на ресепшн готелю і чекали. Я дуже сподівалася, що діти вийдуть. Через деякий час вийшов Сергій. Ледве стримуючи гнів і нервово стискаючи кулаки? він змушував нас виїхати?" – розповіла Поліна Ололо.

Жінка додала, що за той час, поки вона не бачилась із Серьогою, він незворотньо змінив "колись близьку їй людину": "Сергій помітно постарів, обличчя перетворилося на злобну гримасу, а нерви видавали невпевненість і паніку". Після того, як охоронець просив покинути готель, де були її діти, вона викликала поліцію. Сам же Серьога, за словами Поліни, давати пояснення співробітникові поліції відмовився.

Я буду боротися за своїх дітей до останнього подиху і не зупинюся ні перед чим, – констатувала жінка в інстаграмі, яку підтримало чимало підписників у коментарях.

Окрім цього Поліна Ололо додала, що запис з відеокамер, де вона приїжджала до дітей день тому, Серьога передав іншому телеканалу ZIK, де намагався начебто виставити її в негативному світлі.

"Мене спробували виставити брехухою, мстивою скривдженою жінкою, яка зводить наклеп на свого колишнього і піариться. Кожне слово, яке я пишу або кажу я можу підтвердити доказами. Дорогі люди, а особливо ті, хто мене не знає, у мене було 14 (!) років з нашого знайомства для того, щоб піаритися. Ви про мене хоч раз чули за цей час?" – написала в публікації жінка.

Що відомо про дітей Поліни Ололо та репера Серьоги?

У лютому 2020 року Поліна Ололо заявила, що її колишній чоловік, реп-виконавець Серьога викрав їхніх синів. Сталось це після одного із тренувань, на яке мама завезла їх вранці. Це був останній раз, коли вона бачила своїх дітей. Окрім 10-річного Марка та 9-річного Платона у експодружжя є ще маленька донька, яка живе з Поліною. Весь час, поки Серьога переховував дітей, у них були виключені телефони, а про їхнє розміщення ніхто не знав.