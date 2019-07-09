Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі

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Bottle cap challenge: хто із зірок взяв участь
Bottle cap challenge: хто із зірок взяв участь / Колаж: LifeStyle 24, фото – Instagram / @nataliya_mogilevskaya / @jasonstatham / @kendalljenner

Новий інтернет-флешмоб вже не перший тиждень підриває всі соціальні мережі. Після обливань крижаною водою, танців під музику, що лунає з автівки на ходу, та порівнянь фотографій 10-річної давності, тепер зірки та прості "юзери" Instagram лише однією ногою намагаються відкрити пляшки з водою.

У "челенджі" #bottlecapchallenge взяли участь вже близько 200 тисяч користувачів мережі Instagram. І це йдеться лише про тих, хто залишає спеціальний хештег до своїх підписів. Зазвичай, зірки просто викладають свої відеоролики в мережі з кумедними підписами та інколи передають "естафету" зірковим друзям, не залишаючи тегу. 

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Що таке "челендж" (challenge)? Дослівно це означає "виклик", "кинути виклик" або ж "змагання". Зокрема, це жанр інтернет-роликів, у яких користувачі соціальних мереж виконують завдання на відеокамеру та викладають їх в інтерет. Вони можуть як просто хизуватись результатами виконаного завдання, так і передавати його кільком іншим особам задля поширення челенджу.

У "челенджі" вже вирішили позмагатись за оригінальність такі зірки світового та українського шоу-бізнесу, як Джейсон Стейтем, Мерая Кері, Джастін Бібер і його дружина Хейлі, Кендалл Дженнер, Наталія Могилевська, Володимир Остапчук, а також зірка боксу Майк Тайсон. Кожен з них намагався якнайкраще виділитись на фоні інших користувачів соцмереж, відкриваючи ногами пляшки води на водних мотоциклах, квадроциклах, вдаючись до голосного співу та за допомогою боксерських рукавиць. Багатьом так і не вдалось поцілити у корок, натомість вони вдаряли ногою у своїх друзів. 

Більше відеороликів дивіться у нашій підбірці:

Джейсон Стейтем

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jason Statham (@jasonstatham)

 

Мерая Кері

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

Хейлі Бібер

 

Джастін Бібер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

Кендалл Дженнер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

 

Володимир Остапчук

 

Наталія Могилевська

 

Майк Тайсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mike Tyson (@miketyson)

 

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Флешмоб Соцмережі Кендалл Дженнер Джастін Бібер Хейлі Болдуін Наталія Могилевська
Джерело: LifeStyle 24
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