Bottle cap challenge: як Стейтем, Дженнер, Могилевська та інші епатують в мережі

Новий інтернет-флешмоб вже не перший тиждень підриває всі соціальні мережі. Після обливань крижаною водою, танців під музику, що лунає з автівки на ходу, та порівнянь фотографій 10-річної давності, тепер зірки та прості "юзери" Instagram лише однією ногою намагаються відкрити пляшки з водою.

У "челенджі" #bottlecapchallenge взяли участь вже близько 200 тисяч користувачів мережі Instagram. І це йдеться лише про тих, хто залишає спеціальний хештег до своїх підписів. Зазвичай, зірки просто викладають свої відеоролики в мережі з кумедними підписами та інколи передають "естафету" зірковим друзям, не залишаючи тегу.

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Що таке "челендж" (challenge)? Дослівно це означає "виклик", "кинути виклик" або ж "змагання". Зокрема, це жанр інтернет-роликів, у яких користувачі соціальних мереж виконують завдання на відеокамеру та викладають їх в інтерет. Вони можуть як просто хизуватись результатами виконаного завдання, так і передавати його кільком іншим особам задля поширення челенджу.

У "челенджі" вже вирішили позмагатись за оригінальність такі зірки світового та українського шоу-бізнесу, як Джейсон Стейтем, Мерая Кері, Джастін Бібер і його дружина Хейлі, Кендалл Дженнер, Наталія Могилевська, Володимир Остапчук, а також зірка боксу Майк Тайсон. Кожен з них намагався якнайкраще виділитись на фоні інших користувачів соцмереж, відкриваючи ногами пляшки води на водних мотоциклах, квадроциклах, вдаючись до голосного співу та за допомогою боксерських рукавиць. Багатьом так і не вдалось поцілити у корок, натомість вони вдаряли ногою у своїх друзів.

Більше відеороликів дивіться у нашій підбірці:

Джейсон Стейтем

Мерая Кері

Хейлі Бібер

Джастін Бібер

Кендалл Дженнер

Володимир Остапчук

Наталія Могилевська

Майк Тайсон