Бойфренд Емми Вотсон займався виробництвом канабісу: ЗМІ розсекретили таємничого обранця

30-річна британська акторrа впродовж тривалого часу тримала свій новий роман у таємниці. Як з'ясувалося, стосунки Емми Вотсон стрімко розвиваються, а ім'я її бойфренда розсекретили у пресі. 30-річного чоловіка звати Лео Робінтон. Раніше він працював у компанії, яка займалася виробництвом канабісу.

Наприкінці жовтня 2019 року успішну акторку Емму Вотсон підловили за поцілунком з таємничим бойфрендом після спільного ланчу в одному з кафе Лондона. Чутки про новий роман зірки швидко вщухли, адже пара більше не з'являлася разом публічно. Проте, як інформує видання The Sun, їхні стосунки досі розвиваються, а пресі вдалося викрити обранця знаменитості.

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30-річного каліфорнійського бізнесмена звати Лео Робінтон. Як з'ясувалося, до роману з Еммою Вотсон він працював в одній з компаній Лос-Анджелеса, яка спеціалізується на легальному виробництві канабісу. У нього досить велика родина – дві сестри та два брати, один з яких близнюк коханого акторки. Лео, як і його іменита дівчина, публічно виступає за права жінок та навіть підтримав свою сестру на жіночому марші у Вашингтоні.

Слід зазначити, що закохані ретельно приховують свої стосунки від папараці та ЗМІ. Тривалий час про їхній роман знали лише близькі друзі. Після того, як їх сфотографували за поцілунком в Лондоні, хлопець вирішив цілком відсторонитися від публічного життя та видалив особисті сторінки з усіх соціальних мереж.

Проте інсайдери все ж оголосили, що ще в грудні минулого року за кілька місяців після знайомства, Емма Вотсон зважилася познайомити коханого з батьками. Зустріч пройшла в одному з ресторанів Лондона.

Емма та Лео зробили все можливе, щоб зберегти стосунки приватними,

– наголосили інсайдери.



Емма Вотсон з новим бойфрендом Лео Робінтоном / Фото з відкритих джерел