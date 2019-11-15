Бойфренд-зрадник намагається повернути Хлої Кардашян, – інсайдер

Гучна любовна історія між Хлої Кардашян та баскетболістом Трістаном Томпсон обернулась грандіозним скандалом після зради чоловіка. Через півтора року спортсмен вирішив повернути втрачене, однак, все безрезультатно.

Принаймі, так стверджує інсайдер видання "EOnline!". За його словами, Трістан постійно надсилає подарунки коханій та просить вибачення за вчинений біль.

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Він відчуває себе винуватим і знає, як погано він вчинив. Хлої була найкращим, що коли-небудь траплялося з ним, і він знає, що зробив багато помилок. Зараз він намагається надолужити згаяне,

– заявив інформатор.

Втім, 35-річна Хлої не хоче відновлювати стосунки з колишнім хлопцем-зрадником. "Вона не зацікавлена в тому, щоб дати йому ще один шанс", – стверджує інсайдер. Наразі зірка приділяє всю увагу їхній спільній доньці Тру, але Томпсона це не зупиняє і він має намір добитись в Кардашян прощення та повернутись у сім’ю.

Що відомо про зраду Трістана Томпсона?

У квітні 2018 року Хлої Кардашян дізналась про зради Трістана Томпсона через фотографії папараці в ЗМІ. Тоді вона перебувала на 9 місяці вагітності і через жахливі новини у неї почались передчасні пологи. Згодом стало відомо, що в момент народження дівчинки на ім’я Тру з Хлої перебував і її бойфренд-зрадник. Жінка вирішила не розривати стосунки з партнером заради їхнього первістка і через деякий час знову почала з ним з’являтись на публіці, через що, за повідомленнями інсайдерів, дуже цим переймалась.

Після тимчасового налагодження стосунків наприкінці 2018-го Трістан вкотре зрадив Хлої. За чутками ЗМІ, він провів ніч з подругою Кайлі Дженнер (молодшою сестрою Хлої), яку звати Джордін Вудс. Згодом вся сім'я Кардашян-Дженнер перестала спілкуватись з дівчиною, а сама Хлої Кардашян негайно порвала стосунки зі зрадливим чоловіком і залишила в Instagram-Stories загадкові слова: "Будьте обережні з приводу того, скільки ви зможете витерпіти, оскільки саме ви привчаєте інших, як поводитися з вами". Після цього Трістан Томпсон опублікував у Twitter допис "Fake news", що перекладається як "Брехливі новини", але згодом він його видалив.