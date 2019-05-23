Бойфренду Хайден Панеттьєрі загрожує ув'язнення за жорстоке побиття акторки

30-річний Брайан Хікерсон може потрапити до в'язниці. Причиною цьому стало публічне побиття його коханої – 29-річної акторки Хайден Панеттьєрі.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на інсайдерів. За інформацією журналістів, Брайан Хікерсон має чималі проблеми з правоохоронцями: окружний прокурор Лос-Анджелеса вже пред'явив звинувачення актору-початківцю за насилля. Згідно з офіційними документами, за публічне побиття коханому Хайден Панеттьєрі загрожує до 4 років ув'язнення.

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Такі міри представники закону ввели, довідавшись про стан здоров'я потерпілої. Після того, як Брайана Хікерсона відпустили під заставу у 50 тисяч доларів, стало відомо, що травми Хайден значно серйозніші, аніж вважалось до цього. Зірка зверталась до медиків за допомогою та постане у суді.

Водночас родичі та близькі Хайден Панеттьєрі дуже стурбовані, адже її участь у судовому процесі може знов спровокувати Брайана Хікерсона на напад. Окрім цього, всі вони не в захваті від того, що акторка продовжує жити з ним в одному будинку та не на жарт хвилюються за її безпеку.

Хайден знає, що у Брайана непростий характер, і те, що він не може себе контролювати. Однак саме це її і приваблює в ньому. Хайден закохана і думає, що Брайан – саме той, хто їй потрібен,

– розповів інсайдер.

Що відомо про побиття Хайден Панеттьєрі?

У четвер, 2 травня, Хайден Панеттьєрі та Брайан Хікерсон влаштували зустріч із друзями в барі. Заклад був розташований неподалік будинку акторки в Лос-Анджелесі. Однак відпочинок перетворився на бійку.

За словами інсайдерів, після того, як Брайан Хікерсон випив алкоголь, він став дуже агресивно поводитись щодо Хайден. Словесний конфлікт перейшов межі, а актор в запалі почав бити свою кохану просто посеред бару. Зупинився Брайан Хікерсон тільки після прибуття правоохоронців. Поліція одразу ж забрала бойфренда Хайден Панеттьєрі, а наступного дня відпустили його після внесення застави у 50 тисяч доларів. Ймовірно, саме жертва нападу це зробила.

Не минуло й кількох тижнів, як папараці сфотографували пару під час їхньої прогулянки. Відтак Хайден Панеттьєрі пробачила жорстокий напад її коханого Брайана Хікерсона.

Перед романом із актором-початківцем зірка мала стосунки з українським екс-боксером Володимиром Кличком. Пара готувалась до весілля та виховувала спільну доньку Кайю-Євдокію. Однак у серпні 2018 року вони вирішили скасувати церемонію, а дитина залишилась із зірковим батьком.