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Бої з водними пістолетами: Міла Йовович показала, як розважається з дітьми на карантині

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Міла Йовович
Міла Йовович / Instagram / @millajovovich

Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович, яка декілька місяців тому втретє стала мамою, часто ділиться з шанувальниками сімейними світлинами. Днями зірка показала бої з водними пістолетами, у яких бере участь вона та її старші доньки.

Міла Йовович разом із сім'ю дотримується карантину. Вона грається з дітьми, адже під час насичених робочих днів на це залишалося мало часу. А фото та відео зі своїх карантинних буднів ділиться зі своїми підписниками в інстаграмі

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Бої з водними пістолетами у сім'ї Міли Йовович

Міла разом зі своїми доньками – 12-річною Евер та 5-річною Дешіел, вирішили влаштувати бої з водними пістолетами на вулиці біля свого будинку. У зручному домашньому вбранні вони обливали один одного з ніг до голови. Таке заняття неабияк розвеселило дівчат та підняло усім настрій. 

Знаменитість вирішила поділитися веселощами зі своїми прихильниками. Три з половиною мільйони підписників в інстаграмі з нетерпінням чекають нових публікацій Йовович, а ця створила особливий позитивний настрій багатьом користувачам. 

Ніщо не зрівняється з хорошим водяним боєм з родиною на вихідних! У Лос-Анджелесі була прекрасна погода, тому ми скористалися цим, щоб вибратися з дому і провести деякий час на вулиці,
– прокоментувала публікацію Міла. 

Для перегляду фото та відео гортайте праворуч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові батьки Зіркові діти LifeStyle
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