Боїшся щось зробити не так, – Світлана Тарабарова відверто розповіла про материнство

Українська співачка Світлана Тарабарова, яка за два тижні після народження сина швидко привела себе у чудову форму і повернулася на сцену, розповіла, як поєднує материнство та кар'єру.

Про це Світлана розповіла в інтерв'ю з Катериною Осадчою, йдеться у "Світському житті".

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"Мамою бути – це скарб, але це дуже важко. Це круто, неймовірні емоції. Він такий маленький, ти постійно боїшся щось зробити не так. Але ці очі, які усміхаються, це неймовірне щастя", – поділилася зірка.

Артистка додала, що без музики не може, адже у неї розпочинається депресія. Тому через два тижні після народження Івана Тарабарова повернулася на сцену.

Тим паче, що новий альбом ми випустили на наступний день, після того як з'явився Іван, тобто такий був подарунок. Він навіть називається часом народження сина – 23:25. Тому для мене це важливо. Я не просто артист, я живу цим,

– наголосила Світлана.



Світлана Тарабарова / Instagram @tarabarova

Дивіться відео: інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою

Нагадаємо, що Світлана Тарабарова народила сина Івана 9 вересня. Це перша дитина артистки та її чоловіка Олексія Боднара. Одразу після пологів співачка випустила новий кліп, який назвала "Добре серце". З хітом зірка дала перший концерт після пологів, що відбувся на Харківщині.