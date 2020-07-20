Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк активно подорожує Україною. Зірка вже декілька днів перебуває у мальовничих Карпатах. Не забуває радувати своїх шанувальників красивими світлинами.

Колоритні фото знаменість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Вона насолодилася чудовими днями, проведеними в горах, та приміряла цікаве традиційне вбрання.

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Образ Лесі Нікітюк в Карпатах

Леся постала перед камерою на тлі красивої карпатської природи. Хмарне небо додало знімкам особливої атмосфери, чарівності. А look Нікітюк гармонійно поєднався із локацією зйомки чергового випуску її нової програми "Ле Маршрутка".

Блогерка зазначила, що вона зображена, спершись на сноп сіна, у бойківському традиційному вбранні. Вона поєднала етнічне вбрання із білими кросівками і таким чином додала своєму образові актуальності. Волосся Нікітюк зібрала під зелену хустку, залишивши чубчик спереду. На обличчі зробила макіяж у ніжних відтінках з акцентом на очах.

Бойки – це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ…

– написала у публікації Леся.



Леся Нікітюк у бойківському традиційному вбранні / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк в Карпатах / Instagram / @lesia_nikituk

Також вона запитала шанувальників, чи цікаво їм дізнаватися такі деталі про Україну. Кожен може написати в коментарях, про який регіон або на яку тему хотів би почути інформацію, а Леся старатиметься розповідати підписникам різноманітні цікавинки.