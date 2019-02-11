Бойкотування Греммі-2019: Аріана Гранде показала, в якій сукні хотіла відвідати церемонію

Популярна співачка Аріана Гранде бойкотувала премію Греммі-2019. Зірка таки здобула перемогу в номінації "Найкращий поп-альбом року", однак не вийшла на сцену шоу. Натомість Аріана відпочила в своєму маєтку та приміряла розкішну сукню.

Одна з найвідоміших співачок світу Аріана Гранде відзначилась гучним скандалом перед Греммі-2019. Артистка заявила, що не прийде на престижну церемонію, хоч її ім'я є в списку номінантів. Як згодом пояснила артистка, під час Греммі-2019 вона повинна була виконати кілька своїх пісень. Однак в співачки виникли розбіжності з організаторами грандіозного шоу, які "придушили" творчість та не дозволили їй заспівати улюблений хіт.

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Своє слово норовлива Аріана Гранде дотрималась. Коли всі її колеги виблискували на червоній доріжці Греммі-2019, вона відпочивала у своєму маєтку та навіть приміряла розкішну сукню, придбану для урочистої події. Вбрання від дизайнера Zac Posen у мережі порівняли з сукнею Попелюшки.

Коли Zac Posen робить для тебе вбрання, вже неважливо співаєш ти чи ні,

– прокоментувала Аріана Гранде.

Вдома зірка не нудьгувала. Аріана Гранде дефілювала в пишній сукні та навіть покатала на ній свого собаку. Кумедне відео зірка показала своїм прихильникам.

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