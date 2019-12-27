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Бойовик про українських патріотів "Екс": в мережі з'явився офіційний постер до фільму

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Постер до фільму "Екс" / Facebook / ДержКіно України

Український кінематограф поповнюється вітчизняними бойовиками, знятими на реальних подіях. Відмінний наочний приклад – кримінальна стрічка "Екс", яка вже в січні 2020 року вийде на великий екран.

Зйомками кримінального бойовика "Екс" займається компанія "Т.Т.М." за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Так, вся інформація про фільм та перший офіційний постер до стрічки з'явилися на офіційній сторінці Держкіно у фейсбуці.

До речі, Держкіно зніме фільм про першого космонавта України Леоніда Каденюка

В центрі сюжету фільму "Екс", знятого на реальних подіях, постає група молодих українських підпільників УВО (Українська військова організація, – LifeStyle 24), які готують так званий "екс" – експропріаційний акт.

Постер до фільму
Постер до фільму "Екс" / Facebook / Держкіно

Четвірка друзів на прізвисько Чорний, Зюк, Явір і Терен – постанці, які планують пограбування поштового відділення для потреб опору пошти у містечку Городок (тоді Грудек Ягелонські, – LifeStyle 24) у 1932 році. Проте їхній, здавалося б, детально продуманий план зазнає невдачі. Підпільна операція несподівано для них перетворюється в криваву бійню, у якій гине частина бійців. А тих, хто вижив, переслідує польська поліція. Повтанцям складно боротися після поразки, однак вони ще не знають, що саме це фіаско обернеться для них перемогою.

Головні ролі у фільмі зіграють актори, для яких зйомки у фільмі "Екс" стали дебютними. Роль персонажа з псевдонімом Чорний зіграв Орест Пастух, Явора – Віталій Гордієнко, а Зюка і Терена – Роман Кривдик та Василь Колісник.

Прем'єра бойовика "Екс" запланована на 23 січня 2020 року.

Екс: трейлер до фільму дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Новини України Кіно
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